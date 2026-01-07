Elazığ'da Kırağı ve Yoğun Sis: Ağaçlar Buz Kristalleriyle Kaplandı

Elazığ'da günlerdir süren sis ve don etkisiyle ağaçlar kırağıyla kaplandı; görüş 2 metreye düştü, sıcaklık eksi 10 dereceye indi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 00:59
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 01:15
Elazığ'da kırağı etkisi yaşamı vurdu

Sisin ve donun etkisi günlerdir sürüyor

Elazığ'da etkili olan sis ve don hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte gün boyunca sis hâkim olurken, görüş mesafesi yer yer 2 metreye kadar düştü.

Soğuk havanın etkisiyle termometreler eksi 10 dereceye kadar geriledi. Gece saatlerinde ortaya çıkan düşük sıcaklıklarla birlikte kırağı kendini gösterdi.

Kırağı nedeniyle ağaç dalları buz kristalleriyle kaplandı, bölgedeki doğa görünümünde kışın etkileri belirginleşti.

