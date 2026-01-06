Kastamonu'da kar altındaki karacalar drone ile görüntülendi

Şenpazar'ın beyaz örtüsünde doğa görüntülendi

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanda yiyecek arayan iki karaca, havadan drone ile görüntülendi. Görüntüler, bölgedeki yaban hayatının kış koşullarındaki mücadelesine ayna tuttu.

Kar yağışı ve etkileri

Meteoroloji Müdürlüğü'nün turuncu kod ile uyardığı Kastamonu'da son bir haftadır etkili olan kar yağışı, hem insan yaşamını hem de yaban hayatını etkiledi. Ormanlık alanlar, yoğun karla kaplanarak beyaz bir örtüye büründü.

Drone çekimleri

Doğadaki manzarayı görüntülemek isteyen Kubilay Onurcan Çalık, ormanlık alanda çekim yaparken yiyecek arayan karacaları fark etti. Karla kaplanan arazide sessizce ilerleyen karacalar, hem yiyecek aradı hem de buldukları yiyecekleri tüketirken havadan kaydedildi.

Görüntülerin detayları

Görüntülerde karacaların çevreyi kontrol ederek hareket ettiği, zaman zaman durup besin aradığı ve bulduklarını tükettikleri anlar net şekilde görüldü.

