Sağlık Bakanlığı 2024 Yılı Personel Alım Kura Atamaları İçin Başvuru Süreci Başladı

Sağlık Bakanlığı'nda Heyecan Verici Kura Çekilişi: 1000'den Fazla Personel Alımı!

Müjdeli haber! Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. Kura ile 1000'den fazla uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı alımı yapılacak. Başvurular 4 Mart 2024'te sona eriyor.





Sağlık Bakanlığı'ndan Yapılacak Olan Atama Kurası İlan Edildi!

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında gerçekleştirilecek olan yeniden atama kurası için duyuru yayımladı. İlan kapsamında, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek birinci maddesi ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda, noter huzurunda bilgisayar ortamında kura çekimi yapılacak.

Hangi Unvanlar İçin Atama Yapılacak?

Kura çekiminde, eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olmak üzere iki ayrı yerleştirme yapılacak. Diğer unvan ve branşlar için ise sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacak.

1. Yerleştirmede, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı unvanlı personel alımı yapılacak.

2. Yerleştirmede ise, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı unvanında personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca, ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen diğer şartları sağlamaları beklenmektedir.

Başvuru Süreci ve Tarihleri:

Başvurular, resmi gazetede yayımlanmasının ardından en geç 4 Mart 2024 tarihine kadar alınacak. Adaylar, başvurularını belirlenen tarihler içerisinde tamamlamalı ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmalıdır.



