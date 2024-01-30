Sağlık Bakanlığı, KPSS'siz sınavsız 8 bin işçi alımı yapıyor! Bakan az önce duyurdu: Elektrikçi, boyacı, temizlikçi, güvenlik...

Sağlık Bakanlığı 8 Bin İşçi Alacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Neler?

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 35 bin personel alımı kapsamında 8 bin işçi alımı yapacağını bildirdi. İşçi alımı için 35 bin kişilik kadronun 8 bin kişilik kısmı ayrıldı. İşçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.



SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARDA YAPILACAK?





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, işçi alımı için hangi kadrolarda alım yapılacağına dair henüz bir açıklama yapmadı. Ancak genel olarak işçi alımları şu kadrolarda gerçekleştiriliyor:

Temizlik Görevlisi

Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

Klinik Destek Elemanı (Hastane)

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi

Elektrikçi (Genel)

İnşaat Boyacısı/Boyacı

Marangoz

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İşçi alımı için başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

Ayrıca, işçi alımı için KPSS şartı aranmayacak. Alımlar kura yöntemiyle yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için ilanın Şubat ayı içinde yayımlanması bekleniyor. İlan İŞKUR üzerinde yayımlandıktan sonra başvurular alınmaya başlanacak. Başvuru tarihleri ve süreleri ilanla birlikte duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için ilanın Şubat ayı içinde yayımlanması bekleniyor. İlan yayımlandıktan sonra başvurular alınacak.



Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için KPSS şartı var mı? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için KPSS şartı aranmayacak. Alımlar kura yöntemiyle yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için başvuru nasıl yapılacak? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvuru için gerekli belgeler ve adımlar ilanla birlikte açıklanacak.