Sağlık Bakanlığı’ndan 81 Şehir Hastanesine 8 Bin Personel Alımı Müjdesi! Hemşire, Temizlikçi, Ebe, Tekniker ve Diğer Kadrolarda Çalışmak İsteyenler İçin Fırsat…

Sağlık Bakanlığı’ndan İstihdam Seferberliği: 27 Bin Yeni Personel Alınıyor!

Sağlık Bakanlığı, il merkezlerinden gelen talepler doğrultusunda, 2024 yılında hastanelere toplam 27 bin yeni personel ve işçi alımı yapacağını açıkladı. Bu alım, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor.





Türkiye’nin sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı, geniş kapsamlı bir personel alımı planladığını duyurdu. Bu alım, sağlık sektöründe çalışmak isteyen adaylar için yeni kapılar aralıyor.



Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı ve Kadrolar

ÖSYM aracılığıyla duyurulan alım, KPSS 2024/5 kapsamında 27 bin sözleşmeli personel alımını içeriyor. Alımlar, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar arasından yapılacak ve şu kadroları kapsayacak:

Alımlar çeşitli kadrolarda olacak ve şu pozisyonlara yer verilecek: Hemşire, Destek Personeli, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Biyolog, Büro Personeli, Çocuk Gelişimcisi, Diğer Sağlık Personeli, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Ebe, Fizyoterapist, Gerontolog, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Odyolog, Perfüzyonist, Psikolog, Sağlık Fizikçisi, Sosyal Çalışmacı, Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı.



Başvuru detayları ve kadro bilgileri için ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı personel alım Tercih ve Başvuru Süreci

Adaylar, 21 - 28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihlerini yapabilecekler.

İşçi Alımı: İŞKUR Üzerinden Kura ile

İŞKUR üzerinden kura yöntemiyle gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı işçi alımları için KPSS şartı aranmaksızın en az ilköğretim mezunu adaylar arasından 8 bin işçi alımı yapılacak. Alımlar çeşitli kadrolarda gerçekleştirilecek olup, kadrolar şunlardır: Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Klinik Destek Elemanı (Hastane), Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi, Elektrikçi (Genel), İnşaat Boyacısı/Boyacı, Marangoz, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı.





• Sağlık Bakanlığı personel alımı yapıyor mu?



Evet, Sağlık Bakanlığı 2024 yılında 27 bin personel alımı yapacak.

• Sağlık Bakanlığı işçi alımı yapıyor mu?

Evet, Sağlık Bakanlığı 2024 yılında 8 bin işçi alımı yapacak.

• Personel alımı için hangi şartlar aranıyor?

Personel alımı KPSS 2024/5 puanlarına göre yapılacak. Adayların ayrıca 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekiyor.

• İşçi alımı için hangi şartlar aranıyor?

İşçi alımı kura ile yapılacak. Adayların en az ilkokul mezunu olması ve KPSS şartı aranmamaktadır.

• Personel alımı için başvurular ne zaman yapılacak?

Personel alımı için başvurular 21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılabilecek.

• İşçi alımı için başvurular ne zaman yapılacak?

İşçi alımı için başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri henüz belli olmadı.