Bist 100
9.307,54 0%
DOLAR
31,01 0,31%
EURO
33,55 0,3%
ALTIN
2.023,75 0,58%

Sağlık Bakanlığı’ndan 81 Şehir Hastanesine 8 Bin Personel Alımı Müjdesi! Hemşire, Temizlikçi, Ebe, Tekniker ve Diğer Kadrolarda Çalışmak İsteyenler İçin Fırsat…

Sağlık Bakanlığı, geniş çaplı bir personel alımı gerçekleştiriyor. Toplam 27 bin kişilik alımın içinde, çeşitli sağlık ve destek kadroları bulunuyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 15:16
Sağlık Bakanlığı’ndan 81 Şehir Hastanesine 8 Bin Personel Alımı Müjdesi! Hemşire, Temizlikçi, Ebe, Tekniker ve Diğer Kadrolarda Çalışmak İsteyenler İçin Fırsat…

Sağlık Bakanlığı’ndan İstihdam Seferberliği: 27 Bin Yeni Personel Alınıyor!

Sağlık Bakanlığı, il merkezlerinden gelen talepler doğrultusunda, 2024 yılında hastanelere toplam 27 bin yeni personel ve işçi alımı yapacağını açıkladı. Bu alım, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor.

personel alımı

Türkiye’nin sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı, geniş kapsamlı bir personel alımı planladığını duyurdu. Bu alım, sağlık sektöründe çalışmak isteyen adaylar için yeni kapılar aralıyor.

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı ve Kadrolar

ÖSYM aracılığıyla duyurulan alım, KPSS 2024/5 kapsamında 27 bin sözleşmeli personel alımını içeriyor. Alımlar, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar arasından yapılacak ve şu kadroları kapsayacak:

Alımlar çeşitli kadrolarda olacak ve şu pozisyonlara yer verilecek: Hemşire, Destek Personeli, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Biyolog, Büro Personeli, Çocuk Gelişimcisi, Diğer Sağlık Personeli, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Ebe, Fizyoterapist, Gerontolog, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Odyolog, Perfüzyonist, Psikolog, Sağlık Fizikçisi, Sosyal Çalışmacı, Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı.

Başvuru detayları ve kadro bilgileri için ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı personel alım Tercih ve Başvuru Süreci

Adaylar, 21 - 28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihlerini yapabilecekler.

İşçi Alımı: İŞKUR Üzerinden Kura ile

İŞKUR üzerinden kura yöntemiyle gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı işçi alımları için KPSS şartı aranmaksızın en az ilköğretim mezunu adaylar arasından 8 bin işçi alımı yapılacak. Alımlar çeşitli kadrolarda gerçekleştirilecek olup, kadrolar şunlardır: Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Klinik Destek Elemanı (Hastane), Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi, Elektrikçi (Genel), İnşaat Boyacısı/Boyacı, Marangoz, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı.

personel alımı

• Sağlık Bakanlığı personel alımı yapıyor mu?

Evet, Sağlık Bakanlığı 2024 yılında 27 bin personel alımı yapacak.

• Sağlık Bakanlığı işçi alımı yapıyor mu?

Evet, Sağlık Bakanlığı 2024 yılında 8 bin işçi alımı yapacak.

• Personel alımı için hangi şartlar aranıyor?

Personel alımı KPSS 2024/5 puanlarına göre yapılacak. Adayların ayrıca 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekiyor.

• İşçi alımı için hangi şartlar aranıyor?

İşçi alımı kura ile yapılacak. Adayların en az ilkokul mezunu olması ve KPSS şartı aranmamaktadır.

• Personel alımı için başvurular ne zaman yapılacak?

Personel alımı için başvurular 21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılabilecek.

• İşçi alımı için başvurular ne zaman yapılacak?

İşçi alımı için başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

İLGİLİ HABERLER

Gluten hassasiyeti olanlara özel ramazan menüsü! Hem sağlıklı hem de çok lezzetli!

Gluten hassasiyeti olanlara özel ramazan menüsü! Hem sağlıklı hem de çok lezzetli!

Koç burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Koç burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Citroen'in o modeli fiyatıyla Clio'yu solladı! Arayan tarayan daha ucuzunu bulamıyor

Citroen'in o modeli fiyatıyla Clio'yu solladı! Arayan tarayan daha ucuzunu bulamıyor

Sağlık Bakanlığı’ndan 9 bin sözleşmeli personel alımı müjdesi! Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanlığı’ndan 9 bin sözleşmeli personel alımı müjdesi! Bakan Koca açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma 6940 Uzman Erbaş Alacak! İşte Başvuru Şartları ve Detayları…
2
Keki balon gibi şişiren teknik! Meğer içine süt yerine ondan koymak gerekiyormuş
3
Aile Bakanlığı 710 Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı Yayımlandı! Lise ve Ön Lisans Mezunu Kadın/Erkek İçin Fırsat!
4
Enerji Bakanlığı KPSS şartını kaldırdı! Memur olmak isteyenlere kaçmaz fırsat
5
Pırasa yemeğinden bıkanlara özel pırasalı börek tarifi! Hem yararlı hem de çok lezzetli
6
SUV Tutkunlarına Müjde: Chery Omada’ya Rakip Geldi! 432 Bin TL’lik SUV Satışta!
7
Sağlık Bakanlığı’ndan 81 Şehir Hastanesine 8 Bin Personel Alımı Müjdesi! Hemşire, Temizlikçi, Ebe, Tekniker ve Diğer Kadrolarda Çalışmak İsteyenler İçin Fırsat…

İkizler burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Citroen'in o modeli fiyatıyla Clio'yu solladı! Arayan tarayan daha ucuzunu bulamıyor

Sağlık Bakanlığı’ndan 9 bin sözleşmeli personel alımı müjdesi! Bakan Koca açıkladı

Koç burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max için yeni bir tasarım sunacak. İşte yeni nesil iPhone’lar hakkında bilmeniz gerekenler…

26 Şubat - 3 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 26 Şubat- 3 Mart haftası, haftalık burç yorumları!

Altın fiyatlarında yok artık dedirten fiyat! Altın borçlananlar şimdi ayvayı yedi!

Android 15 için geri sayım başladı! Yeni özellikler ve çıkış tarihi belli oldu…

Bankanın dev fırsatı kaçmaz! 300 TL indirime ek alışverişe gidesiniz diye yol parasını da bedava verecek

Sağlık Bakanlığı’ndan 81 Şehir Hastanesine 8 Bin Personel Alımı Müjdesi! Hemşire, Temizlikçi, Ebe, Tekniker ve Diğer Kadrolarda Çalışmak İsteyenler İçin Fırsat…

Gluten hassasiyeti olanlara özel ramazan menüsü! Hem sağlıklı hem de çok lezzetli!

Alkol ve Sigara fiyatları zam yağmuruna tutulacak! O isim tarih verdi yağmur gibi zam yağacak