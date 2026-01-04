Sakarya'da Ayakkabı Ustalığı Tükeniyor: 20 Yıllık Ustanın Uyarısı

Sakarya'da Ayakkabı Ustalığı Tükeniyor

20 yıllık usta Kamuran Yıldız: Zanaat kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya

Kamuran Yıldız, Sakarya'da 20 yıldır ayakkabı ustalığı yapıyor. Yaklaşık 35 yıldır aynı dükkanda hizmet verdiğini belirten Yıldız, mesleğe merakla başladığını ve yıllardır hevesle çalıştığını söyleyerek, artık insanların eski model ayakkabıları tercih etmemesi ve gençlerin zanaat öğrenme amaçlı değil maaş odaklı iş aramaları neticesinde mesleğin kaybolmaya yüz tuttuğunu ifade etti.

Seri üretimin yaygınlaşması ve spor ayakkabı kullanımının artmasıyla birlikte tamir talebinin düştüğünü aktaran Yıldız, sektördeki değişimi şöyle değerlendirdi:

'Eskisi kadar ilgi gösterilmiyor'

'Eskisi kadar ilgi gösterilmiyor çünkü devir çok spora döndüğü için eski ayakkabılar örneğin kunduralar çok tamire gelmiyor. Ama spor ayakkabılar çıktığı için ayakkabı tamiri azaldı. Gençler büyük markaları küçük esnada tercih ediyor. Onlar büyük markaları tercih ediyor. Mesela çoğu spor ayakkabı tamire gelemiyor'

Çıraklık kültüründeki değişime dikkat çeken Yıldız, gençlerin artık zanaat öğrenmek yerine ücret kaygısıyla hareket ettiğini vurguladı:

'Zanaat öğrenme yerini ücret kaygısına bıraktı'

'Eskiden insan bir yere girdiği zaman ilk önce ’nasıl yetişebilirim’ düşüncesine giriyordu, maaşa bakmıyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi ne kadar maaş verecek, kaç para verecek, kaç saat çalışacak ona bakıyor'

Çırak bulunamamasından şikayet eden usta, mesleğin geleceğine ilişkin kaygılarını şu sözlerle özetledi:

'Evet bir gün bitecek'

'Kişi kendi merak edecek ama önce maaşa bakıyorlar. Onun için maaşı güçlüyse geliyor yoksa gelmiyor. Bu zanaat bir gün bitecek çünkü yetişmiyor. Merak yok, gelen yok giden yok'

