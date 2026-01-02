Sakarya'da İl Ormanı ve Acarlar Longozu 605 Bin Ziyaretçiyle Buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemeleriyle doğal kimliğini güçlendiren İl Ormanı ve Acarlar Longozu, 2025 yılında toplam 605 bin ziyaretçiyi ağırladı.

İl Ormanı: Şehirde yeşil nefes

Yürüyüş parkurları, dinlenme alanları ve spor aktivitelerine uygun yapısıyla Sakarya İl Ormanı, 2025 yılı boyunca 255 bin ziyaretçi tarafından tercih edildi. Aileler, gençler ve sporla ilgilenen vatandaşlar tarafından dört mevsim yoğun ilgi gördü.

Acarlar Longozu: Doğaseverlerin buluşma noktası

Acarlar Longozu, 350 bin ziyaretçiyle 2025’te de dikkat çekmeye devam etti. Nilüferleri, zengin su ekosistemi ve özgün doğal manzarasıyla longoz; Sakaryalıların yanı sıra şehir dışından gelen misafirlerin de yoğun ilgisini çekti. Longoz, Türkiye’nin en büyük longoz ormanları arasında yer alıyor.

Her iki destinasyon da şehrin yeşil alanlarını güçlendirerek doğayla buluşmak isteyenler için öncelikli adres olmaya devam ediyor.

