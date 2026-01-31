Sakarya'da Sude Naz Topçu: 22 Yaşında Minibüs Şoförü Kadınlara İlham Veriyor

Sakarya'da 22 yaşındaki ebelik öğrencisi Sude Naz Topçu, babasının yanında muavinlikten minibüs şoförlüğüne geçerek kadınlara örnek oluyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:40
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:54
22 yaşındaki ebelik öğrencisi Sude Naz Topçu, çocuk yaşta babasının yanında muavinlik yaparak başlayan dolmuş serüvenini, ehliyetini ve gerekli evraklarını aldıktan sonra direksiyon başına geçerek sürdürüyor. Kocaali'de yolcuların ve çevrenin dikkatini çeken Topçu, cesareti ve azmiyle tüm kadınlara örnek teşkil ediyor.

İlham veren serüven

Sude Naz Topçu dolmuş şoförlüğüne başlama hikayesinden bahsederken şunları anlattı:

"Ben bu işe küçük yaşlarda Kocaali ilçesinde babamın çalıştığı durakta başladım. Kullandığım minibüste büyüdüm. Babamın yanında muavinlik yaparak buralara geldim. Şimdi de minibüsün direksiyonunda ben varım. Zamanla baba mesleği olarak gelişti, bende cesaretim ve kendime olan güvenimle ilerledim. Beni şoför koltuğunda gören vatandaşlar çok şaşırıyor. Bazı vatandaşlar, minibüse adım atar atmaz, "Ağabey" diyor ama gördükten sonra "Abla, pardon" diyorlar. Ama birçok kişi gururla bakıyor özellikle kadınlar, örnek bir kişilik olduğumu düşünüyorlar. Herkesin desteğini hissediyorum. Normal bir otomobili sürerken en fazla 4 kişinin sorumluluğunu alıyorsunuz ama ben bu minibüste çok fazla insanın sorumluluğunu alıyorum. Trafikte de tüm insanların sorumluluğunun bende olduğu düşüncesiyle ilerliyorum yolda ve olabildiğince maksimum seviyede dikkatli oluyorum"

Kadınlara çağrı

Topçu, kadınlara yönelik mesajını şu sözlerle paylaştı:

"Kadınlar benimle gurur duyuyor ama illaki kınayanlarda oluyordur. Kadınlar kendilerine güvendikleri sürece her şeyi başarabilirler. Hiç kimseye ihtiyacımız yok, her alanda sadece kadınların kendilerine olan güvenine ihtiyacı var"

Durak başkanından destek

Vekaleten durak başkanlığı yapan Muzaffer Tayfun da Topçu'yu övgüyle anlattı:

"Kızımız, üniversite okuyor ve çalışkan. Hevesli bir genç ve biz hevesli gençleri aramızda görmekten gurur duyuyoruz. Kadınların her dalda iş yapabileceğine güzel bir örnek. Ben kadınların bu işe eğilim göstermesini istiyorum. Genelde kadınlar için araç kullanamaz diye bir ön yargı var bu şekilde ön yargıyı yenmiş oluyoruz ve kızlarımızın neleri başardığını göstermiş oluyoruz"

Topçu'nun örnek duruşu, özellikle genç kızlara hayallerini gerçekleştirme konusunda ilham veriyor; yolcuların ve çevrenin ilgisiyle kadınların toplumsal rollerdeki algısına katkı sağlıyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

