Safranbolu'da Hafta Sonu Hareketliliği: UNESCO Mirasında Yoğunluk

Safranbolu'da Hafta Sonu Hareketliliği

UNESCO mirası ilçede ziyaretçi yoğunluğu arttı

Karabük'ün Safranbolu ilçesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasıyla hafta sonu hareketliliği yaşıyor.

"En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Safranbolu, Osmanlı dönemine ait han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andırıyor ve Batı Karadeniz'in kültür turizmindeki en önemli durakları arasında yer almayı sürdürüyor.

Ara tatilin bitmesine sayılı günler kala, tarihi yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olan konaklarıyla ünlü Safranbolu'da yoğunluk gözleniyor.

Ziyaretçilerden kimileri Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyrederken, kimileri ise tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşıp müze ve konakları geziyor.

Esnaf Hüsnü Özdemir, ara tatilin ilk haftasının boş geçtiğini ifade ederken, ikinci haftada hareketliliğin arttığını belirtti.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NDE YER ALAN KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE HAFTA SONU HAREKETLİLİĞİ YAŞANIYOR.