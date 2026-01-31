Safranbolu'da Hafta Sonu Hareketliliği: UNESCO Mirasında Yoğunluk

UNESCO Dünya Mirası Safranbolu, ara tatilin son günlerinde konakları, tarihi çarşısı ve Hıdırlık Tepesi ile hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:14
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:20
UNESCO mirası ilçede ziyaretçi yoğunluğu arttı

Karabük'ün Safranbolu ilçesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasıyla hafta sonu hareketliliği yaşıyor.

"En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Safranbolu, Osmanlı dönemine ait han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andırıyor ve Batı Karadeniz'in kültür turizmindeki en önemli durakları arasında yer almayı sürdürüyor.

Ara tatilin bitmesine sayılı günler kala, tarihi yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olan konaklarıyla ünlü Safranbolu'da yoğunluk gözleniyor.

Ziyaretçilerden kimileri Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyrederken, kimileri ise tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşıp müze ve konakları geziyor.

Esnaf Hüsnü Özdemir, ara tatilin ilk haftasının boş geçtiğini ifade ederken, ikinci haftada hareketliliğin arttığını belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

