Kurtboğazı Barajı Doluluk Oranı Artıyor: Ankara’da Eriyen Karlar ve Yağış Etkisi

Eriyen karlar ve son yağışlar Kurtboğazı dahil Ankara barajlarının doluluk oranlarını artırdı; uzmanlar su tasarrufuna devam çağrısı yapıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:32
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:56
Kurtboğazı Barajı Doluluk Oranı Artıyor

Ankara’nın önemli içme suyu kaynaklarından Kurtboğazı Barajında, eriyen karlar ve son günlerde etkili olan yağışlar sayesinde doluluk oranı yavaş yavaş yükselmeye başladı. Kentte önceki dönemde yaşanan kuraklık ve su kesintilerinin ardından, yüzeyde biriken kar sularının eriyerek barajlara ulaşması olumlu etki gösteriyor.

Kış aylarında beklenen yağışların bir bölümünün bahar aylarına sarkmasıyla birlikte, özellikle yüksek kesimlerdeki kar erimeleri Kurtboğazı'na su sağladı. Uzmanlar, yağışların sürmesi halinde baraj seviyelerinin daha da yükselebileceğini belirtirken, mevcut artışın rehavete dönüştürülmemesi gerektiğini vurguluyor.

ASKİ Verilerine Göre Baraj Doluluk Oranları

Akyar Barajı: yüzde 1,99

Çamlıdere Barajı: yüzde 13,74

Çubuk 2 Barajı: yüzde 3,76

Eğrekkaya Barajı: yüzde 17,68

Kargalı Barajı: yüzde 14,02

Kavşakkaya Barajı: yüzde 3,29

Kesikköprü Barajı: yüzde 100

Kurtboğazı Barajı: yüzde 8,90

Peçenek Barajı: yüzde 15,29

Türkşerefli Barajı: yüzde 5,92

Uludere Barajı: yüzde 36,44

Uzmanlar, barajlardaki sınırlı artışa rağmen tüketicilere su tasarrufu çağrısında bulunuyor; kısa vadeli yükselişlerin su yönetiminde rehavete yol açmaması gerektiği dikkat çekiliyor.

