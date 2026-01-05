Sakarya'nın 900 Rakımlı Çam Dağı'nda Kartpostallık Kar Manzarası

Kocaali ve Hendek arasında beyaza bürünen zirve

Sakarya’nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında kalan ve 900 rakımlı Çam Dağı, karla kaplanarak kartpostallık görüntüler sundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan sağanak ve fırtına, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Şehrin yüksek noktalarında devam eden kar yağışı Çam Dağı'nda da etkili oldu ve doğa tutkunlarını büyüleyen manzaralar ortaya çıktı.

İlçede ulaşımda herhangi bir aksilik yaşanmazken, belediye ekipleri olası sorunlara karşı teyakkuz halinde bekliyor.

