Sakarya'nın 900 Rakımlı Çam Dağı'nda Kartpostallık Kar Manzarası

Sakarya'da Kocaali ve Hendek arasındaki 900 rakımlı Çam Dağı karla kaplandı; etkileyici manzaralar oluştu, ulaşımda aksama yok, belediye ekipleri teyakkuzda.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:48
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:54
Kocaali ve Hendek arasında beyaza bürünen zirve

Sakarya’nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında kalan ve 900 rakımlı Çam Dağı, karla kaplanarak kartpostallık görüntüler sundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan sağanak ve fırtına, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Şehrin yüksek noktalarında devam eden kar yağışı Çam Dağı'nda da etkili oldu ve doğa tutkunlarını büyüleyen manzaralar ortaya çıktı.

İlçede ulaşımda herhangi bir aksilik yaşanmazken, belediye ekipleri olası sorunlara karşı teyakkuz halinde bekliyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

