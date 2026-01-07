Sakarya Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yüzde 65 uzlaşma sağlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projesinin birinci etabında hak sahiplerinin yüzde 65 ile anlaşma sağlandığı bildirildi. Proje, Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor.

Uzlaşma ve görüşme süreci

Projenin birinci etabında; Yeni Cami, Kol, Kadir Hoca sokakları ile Bulvar arasında kalan bölgedeki hak sahipleriyle süreç yürütüldü. Yaklaşık 750 hak sahibiyle yapılan mükerrer görüşmelerle birlikte toplamda bin 200 birebir görüşme gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamada, bu görüşmeler neticesinde bağımsız bölümlerin yüzde 65i için muvafakatname imzalandığı; kentsel dönüşüm mevzuatına göre riskli alan ilanı için gerekli olan yüzde 50+1 uzlaşma eşiğinin aşıldığı kaydedildi.

Başkanın değerlendirmesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentsel dönüşüm çalışmalarında 2026 yılının somut adımların atılacağı bir dönem olacağını ifade etti. Alemdar, sürecin bakanlık iş birliğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

2. ve 3. etap çalışmalarında son durum

Büyükşehir Belediyesi, Tığcılar bölgesindeki 2. ve 3. etaplara yönelik saha çalışmalarını tamamladı. Bu etaplar kapsamında bin 726 hak sahibi, 196 bina ve bin 702 bağımsız bölüm tespit edildi. Söz konusu alanlar için mimari projeler, dağıtım modelleri ve planlama süreçleri tamamlandı; süreç, bakanlık iş birliğiyle devam edecek.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ALEMDAR KENTSEL DÖNÜŞÜM VERİLERİNİ PAYLAŞTI