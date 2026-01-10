Samsun Batı Çevre Yolu'nun Temeli Atıldı: 16,3 km, 6 Şerit

Samsun Batı Çevre Yolu'nun temeli atıldı

Toplam 16,3 kilometre uzunluğunda, 3 gidiş 3 geliş, 6 şerit olarak inşa edilecek Samsun Batı Çevre Yolunun temeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlunun katılımıyla Atakum ilçesi Meyvalı Mahallesi'nde atıldı. Proje tamamlandığında mevcut 29,6 kilometrelik güzergâh 13,3 kilometre kısalacak, ulaşım süresi 40 dakikadan 10 dakikaya inecek ve yıllık 2 milyar 157 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Tören ve Bakanın Açıklamaları

Tören alanında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'un bölgesel ve uluslararası ulaşım açısından önemine dikkat çekti. Bakan Uraloğlu, "Samsun; limanı, modern lojistik merkezleri, organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgesiyle Türkiye’nin en stratejik ticaret ve üretim üslerinden biridir. Hızla artan nüfusu ve sanayi hareketliliği, şehrimizi hem bölgesel hem de uluslararası transit trafiğin kilit geçiş noktası haline getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, şehrin ihracat kapasitesinin arttığını ve kara, deniz, hava ile demiryolu bağlantıları sayesinde Samsun'un Orta ve Doğu Karadeniz'in vazgeçilmez lojistik merkezi haline geldiğini vurguladı. "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 24 yılda Samsun’un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 91 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik" dedi.

Projenin Teknik Özellikleri

Bakan Uraloğlu, proje detaylarını şöyle aktardı: "Toplam 16,3 kilometre uzunluğundaki yolumuzu 6 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edeceğiz. Proje kapsamında 1.757 metre uzunluğunda iki adet çift tüplü tünel, üç viyadük ve altı köprülü kavşak yer alacak."

Uraloğlu, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü döneminde projenin saha çalışmalarını bizzat yürüttüğünü belirterek, "Karayolları 7. Bölge Müdürlüğüm döneminde araziyi adım adım inceleyerek proje çalışmalarını yürüttüğüm Samsun Batı Çevre Yolu’nun temelini atmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Ulaşım ve Ekonomik Etkiler

Bakan, şehrin batı aksında artan trafik yüküne dikkat çekerek, "Transit trafiğin şehir merkezinden geçmesi hem günlük yaşamı zorlaştırıyor hem de lojistik akışı yavaşlatıyordu. Bu nedenle Samsun Batı Çevre Yolu’nu hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. Yolun tamamlanmasıyla Batı Karadeniz, Marmara ve İstanbul yönlerine yüksek standartlı bağlantı sağlanacak, trafik güvenliği artacak ve şehir içi yaşam kalitesi yükselecek.

Projenin ekonomik katkılarına ilişkin verdiği hesaplamada Uraloğlu, mevcut durumda 29,6 kilometrelik güzergâhın 40 dakikada geçirildiğini, yeni yol ile mesafenin 16,3 kilometreye düşeceğini ve yolun 10 dakikada kat edileceğini belirtti. Buna göre zamandan yıllık 1 milyar 815 milyon lira, akaryakıttan 342 milyon lira olmak üzere toplam 2 milyar 157 milyon lira tasarruf sağlanacağı aktarıldı.

Samsun Çevre Yolu kapsamında daha önce hizmete alınan Canik Viyadükleri, Tekkeköy, Bafra, Kavak ve Havza köprülü kavşakları ile Havalimanı Köprülü Kavşağı hatırlatıldı; Samsun Batı Çevre Yolu'nun kentin ulaşım altyapısına güç katacak en büyük projelerden biri olduğu vurgulandı.

Konuşmaların ardından Samsun Batı Çevre Yolu projesinin temeli törenle atıldı.

