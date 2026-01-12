Samsun’da Asarcık-Canik sınır anlaşmazlığı 'Tosun Paşa'yı akıllara getirdi

Samsun'da Asarcık ve Canik arasındaki 20 yıllık sınır anlaşmazlığı SBB Meclisi’ne taşındı; dosya komisyona havale edilip sonucu İçişleri Bakanlığı’na gönderilecek.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:36
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:36
Samsun’da Asarcık-Canik sınır anlaşmazlığı Meclis gündeminde

Samsun’da Asarcık ve Canik ilçeleri arasındaki, Kemal Sunal’ın başrolünde oynadığı Tosun Paşa filmindeki sınır ihtilafını akıllara getiren uyuşmazlık, 20 yıldır mahkemelik olan dosyayla birlikte Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi’nin ocak ayı toplantısına alındı.

Meclis toplantısı ve komisyon süreci

SBB Ocak ayı ilk birleşimi, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Toplantıda toplam 50 madde (44 gündem, 1 gündem dışı ve 5 gündem önerisi) görüşüldü.

Gündem maddeleri arasında yer alan Denetim Komisyonu üye seçimi de gizli oyla tamamlandı. Komisyona seçilen isimler; AK Parti’den Ayüp Sabri Şahin, Mevlüt Berçinli ve Recep Kemal Certel, MHP’den Abdurrahman Çamaş ve CHP’den Hasan İpek oldu.

İhtilaflı sınır dosyası komisyonda

Asarcık ilçesi Akyazı Mahallesi ile Canik ilçesi Yeşilpınar Mahallesi arasındaki sınır anlaşmazlığına ilişkin İl İdare Kurulu dosyası meclise sunuldu. Dosyada 20 yıllık süreçteki mahkeme kararları, bilirkişi ve kadastro tespitleri yer alıyor.

SBB Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın raporunda; 1953 yılında tapu idaresinde tescil edilen İdare Heyeti karar metnindeki kadim sınır kayıtlarıyla örtüşen hattın, Çatmuk Deresi üzerindeki Kelikler Deresi birleşme noktasını başlangıç kabul ederek Yelice Mahallesi’ne giden yolu izlediği; hattın kuzeyinin Canik Yeşilpınar, güneyinin ise Asarcık Akyazı olarak tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu rapor, Mülki İdare Bölümleri ile Köy Kurulması, Kaldırılması ve Birleştirilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 9 ve 10. maddeleri ile Belediye Kanunu gereğince değerlendirilmek üzere komisyona havale edildi. Komisyonda incelenip mecliste karara bağlandıktan sonra sonuç, İçişleri Bakanlığı’na gönderilecek.

Diğer önemli gündemler

Mecliste ayrıca; SASKİ tarafından kullanılacak 2,5 milyar TL tutarındaki kredi için yetki teklifi, 15 araçlık Şehir Hastanesi Taksi Durağı yerinin 10 yıllığına kiraya verilmesi teklifi, itfaiye ve zabıta personelinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi, ve Milli Savunma Bakanlığı ile SBB arasındaki taşınmazların trampa edilmesi teklifleri gibi birçok madde daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Samsun'da iki ilçe arasında sınır ihtilafı, Seferoğulları ile Tellioğulları'nı akla getirdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları