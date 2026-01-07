Samsun'da CDV'li Çakal OMÜ'de Tedavi Altında

Atakum ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Mevlana Mahallesi'nde sokak ortasında bitkin halde yatan bir çakal fark etti. Üşümemesi için üzeri örtülen ve aç olduğu değerlendirilen hayvana polis ile çevredeki vatandaşlar tarafından yiyecek verildi; durum Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bildirildi.

Belediye ekipleri tarafından alınan çakal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Hastanede gerçekleştirilen klinik, hematolojik ve radyografik muayeneler ile ELISA testi sonucunda hayvanda canine distemper virüsü (CDV) tespit edilerek kesin tanı konuldu.

Tanı ve Tedavi Süreci

OMÜ Hayvan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, CDV'nin evcil köpeklerin yanı sıra çakal, kurt, tilki ve diğer yabani köpekgillerde görülebilen, yüksek bulaşıcılığa sahip ve ölümcül bir viral hastalık olduğu

Belirtilen açıklamada, hastalığın solunum, sindirim ve sinir sistemini etkileyerek ciddi klinik tablolara yol açabileceği ifade edildi. Özellikle sinir sistemini etkileyen ileri evrelerde yabani hayvanların doğal çekingenliklerini kaybederek yerleşim alanlarına yaklaşabildiği; bunun saldırganlıkla karıştırılmaması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, virüsün insanlara bulaştığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığı, ancak evcil köpekler ve yabani köpekgiller için ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Yetkililerin Uyarısı

Yetkililer, hastalığın yayılmasının önlenmesinde evcil köpeklerin karma aşılarının düzenli ve zamanında yaptırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. OMÜ'de görevli akademisyenler, bu vakada tanının hızlı bir şekilde konulmasının hem tedavi süreci hem de olası bulaş risklerinin kontrol altına alınması açısından önemli olduğunu belirtti.

Tedavi ve izlem sürecinin OMÜ Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniği'nde sürdüğü bildirildi.

