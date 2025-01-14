Samsun'da 'Gönülden Türküler' Konseri 17 Ocak'ta

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 'Gönülden Türküler' konseri ile müzikseverleri bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:00
Samsun'da 'Gönülden Türküler' Konseri 17 Ocak'ta

Samsun'da Unutulmaz Bir Müzik Akşamı

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenecek olan 'Gönülden Türküler' konseri, müzikseverleri bir araya getirecek. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan konser, 17 Ocak tarihinde Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda sahne alacak.

Sanatçılar ve Repertuvar

Konserde, Samsun'un önde gelen sanatçılarından Dilan Gönül seslendireceği türküleri ile dinleyicilere keyifli bir akşam yaşatacak. Gönül, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Aşıklık Geleneği Araştırma ve Uygulama Geliştirme Müdürü Prof. Dr. Gökhan Ekim, öğretim görevlisi Cem Karataş ve araştırma görevlisi Tolgahan Tiktaş ile birlikte sahne alacak.

Konsere, Samsun'un kültürel hayatına değer katan Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu üflemeli sazlar sanatçısı Buğra Kutbay da katılacak.

Yüksek İlgi ve Unutulmaz Deneyim

Dilan Gönül, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, geçen yılki konserin büyük ilgi gördüğünü ve bu yıl farklı bir repertuarla sahne alacaklarını belirtti. "Dinleyicilerimiz unutulmaz bir akşam yaşayacak. Bazen hüzünlenip bazen eğleneceğiz" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 1,5 saat sürecek konserin, biletleri satışa sunulduğu günden itibaren büyük ilgi gördüğünü ve çoğunun tükendiğini dile getiren Gönül, kıymetli sanatçı dostlarına teşekkür etti.

Konsere bağlaması ve sesi ile eşlik edecek Prof. Dr. Gökhan Ekim, ritim sazları ile Cem Karataş ve Tolgahan Tiktaş, gitar sanatçısı Ufuk Gökcan, Samsun Devlet Opera ve Balesi Sanat Teknik Müdürü Talip Ata gibi isimlerin bulunacak.

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği klasik kemençe sanatçısı Dilan Gönül (fotoğrafta) tarafından bu...

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği klasik kemençe sanatçısı Dilan Gönül (fotoğrafta) tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek "Gönülden Türküler" konseri, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda 17 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Gönül, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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