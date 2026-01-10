Samsun'da İstiklal Meydanı ve Kurtuluş Yolu Düzenlemesi Sona Yaklaşıyor

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:27
SAMSUN (İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Samsun Valiliği önünde başlatılan İstiklal Meydanı ve Kurtuluş Yolu düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yerinde inceleme ve bilgilendirme

Projenin yürütücüsü Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından valilik önünde başlatılan çalışmalar sona geliniyor. Peyzaj ve meydan düzenleme faaliyetleri devam ediyor; mevcut alanın daha modern, kullanışlı ve estetik bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Bakan Uraloğlu inceleme sırasında yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemede ayrıca Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da hazır bulundu.

Projenin hedefleri

Proje kapsamında meydan, estetik dokusunu ön plana çıkaracak şekilde yeniden tasarlanıyor. Yeşil alanların artırılması ve sosyal buluşma noktalarının güçlendirilmesiyle; tamamlandığında meydanın modern görünümü ve ferah yaşam alanları sayesinde Samsun için yeni bir çekim merkezi olması amaçlanıyor.

EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

