Şanlıurfa'da 4. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali'nde Ödüller Verildi

Festival ve Gösterimler

Şanlıurfa Gönüllüler Derneği öncülüğünde, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen 4. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali sona erdi. Seçilen kısa filmler, Şanlıurfa Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Başvurular, Jüri ve Yarışma

Farklı üniversitelerden görev yapan 30 akademisyenin jüri üyesi olduğu festivalde, 3 bini aşkın film arasından seçilen yapıtlar yarıştı. Festivalde gösterilen eserler, ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun ilgi gördü.

Ödüller

Yapılan törenle ödüller sahiplerine dağıtıldı. Birincilik Hümam Özkara'nın "Hayat Devam Ediyor" filmine, ikincilik Şükrü Özümcan'ın "Saçını Kesen Berber" filmine, üçüncülük ise Farnoos Abedi'nin "Holy Heaviness" filmine verildi.

Organizatörün Değerlendirmesi

Şanlıurfa Gönüllüler Derneği Başkanı Habip Çadırcı, gazetecilere yaptığı açıklamada festivalin Göbeklitepe'nin ve kentin tanıtımına katkı sunma amacıyla düzenlendiğini belirtti. Çadırcı, festivale gösterilen ilgiden memnuniyetini şu sözlerle ifade etti:

"Festivale yoğun bir ilgi oldu. 140 ülkeden başvuru aldık, hiç tahmin etmediğimiz ülkelerden bile başvurunun olması bizi sevindirdi. Daha önceki yıllara göre festivalin kapsamı genişleyerek devam ediyor. Hem katılım hem de başvuru sayısının artması bu işin iyiye gidişini gösteriyor. Emeği ve desteği olan herkese teşekkür ediyorum."

