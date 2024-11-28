Şanlıurfa Kızılkoyun Nekropolü'nde Kazı ve Restorasyon Çalışmaları Sürüyor

Şanlıurfa'daki Kızılkoyun Nekropolü'nde Kazı ve Restorasyon Çalışmaları

Şanlıurfa'da 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü bölgesinde kazı ve restorasyon çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Çalışmalar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Müze Müdürlüğü iş birliğiyle, Turizm Tanıtma Şube Müdürlüğü arkeologları tarafından gerçekleştiriliyor.

Önemli Keşifler

Yürütülen kazı çalışmaları sırasında, Jesus Christ monogramlı mezar odasının ön tarafında, Grek ve Arami dillerinde yazıların bulunduğu bir tabula ansata (kitabelik) keşfedildi. Bu önemli bulgu sonrası, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararla restorasyonu tamamlanan tabula ansata, mezar odasının giriş kısmına yerleştirildi.

Akademik Çalışmalar ve Metin İncelemesi

Tabula ansata üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Adak tarafından yapılan çalışmada, "Bu anıt Kineas çocukları Zooras, Bias ve Boethos'a ve onların çocuklarına aittir." ifadesinin yer aldığı tespit edildi.

Kazı ve restorasyon sürecinin, bölgenin tarihi ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmaya yönelik önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Şanlıurfa'da 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü bölgesinde kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Müze Müdürlüğü tarafından Turizm Tanıtma Şube Müdürlüğü arkeologları eşliğinde Kızılkoyun Nekropolü'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Jesus Christ monogramlı mezar odasının ön tarafında Grek ve Arami dillerinde yazıların yer aldığı bir tabula ansata (kitabelik) bulundu.

Şanlıurfa'da 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü bölgesinde kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Müze Müdürlüğü tarafından Turizm Tanıtma Şube Müdürlüğü arkeologları eşliğinde Kızılkoyun Nekropolü'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Jesus Christ monogramlı mezar odasının ön tarafında Grek ve Arami dillerinde yazıların yer aldığı bir tabula ansata (kitabelik) bulundu.