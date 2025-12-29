DOLAR
Saraykent Kadın Kooperatifi: Kadınlar Yerel Üretimi ve Etkinlikleri Büyütüyor

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde 3 ay önce kurulan Kadın Girişimi Kooperatifi, el emeği ürünleri, lokantası ve kadın matinesiyle ilçede kadınların aktivitesini genişletiyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:29
Saraykent Kadın Kooperatifi kadınların gücünü birleştiriyor

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde açılan Saraykent Kadın Girişimi Kooperatifi, yeni kurulmuş olmasına rağmen ilçede özellikle kadınların aktivite alanını genişletiyor. 3 ay önce bir grup kadının bir araya gelmesiyle kurulan kooperatif, el emeği üretimlerini ilçe halkı ve ziyaretçilerle buluşturuyor.

Üretim, lokanta ve ziyaretçi hizmetleri

Kooperatifin lokanta bölümü, sabahn kahvaltısı ve öğle yemeği seçenekleri sunuyor. Kahvaltı hizmeti hafta içi 12.00’ye kadar, hafta sonu ise 09.00-16.00 saatleri arasında veriliyor. Öte yandan kooperatif, misafirlerini 18.00’e kadar ağırlıyor.

El emeği ürünler ve tarifler

Kooperatif Başkan Yardımcısı Halime Zambak, yaptıkları üretimleri özetleyerek şunları söyledi: "Yufka, erişte, mantı, alıç marmelatı, pekmez üretiyoruz. Her şey el emeği göz nuru. Bugünkü menümüzde arabaşı çorbası, gözleme ve haside var. Haside malzemeleri un, pekmez ve su. Pekmezi suyla inceltiyoruz, un katıyoruz ve pişiriyoruz. Kış aylarının vazgeçilmez tatlısı".

Kooperatifin hedefleri ve destek

Başkan Tuğçe Nur Yeşil, kadınların ön planda olması gerektiğini vurgulayarak destekleri için Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu ve Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk’e teşekkür etti: "Bir yola çıkmak gerekiyordu, onu başardık Allah’a şükürler olsun. Hem üretiyoruz hem de lokantamızda ürünlerimizi sergiliyoruz. Saraykent’te yetişen üzümlerden üzüm pekmezi yapıyoruz. Dağlarda yetişen alıçlardan marmelat yapıyoruz. Eriştelerimiz mevcut. Erişteleri hem dışarıya satıyoruz hem de lokantamızda öğün olarak verebiliyoruz".

Etkinlikler ve toplumsal karşılık

Yeşil, kooperatifin açılışı ve etkinliklere ilişkin de şunları aktardı: "Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Kooperatifimizin lokantası 2 hafta önce açıldı. Burada kadınlar matinesi gerçekleştirdik. 25 kişi katılım sağladı. Çok eğlenceli ve güzel vakit geçirdik. Sadece kadınlara özel gerçekleştirdik. Çok güzel şeyler söylendi. Talepler üzerine bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Saraykent’te kadınlara özel bir şey yapılmasına gerçekten ihtiyaç varmış. Biz de buna elimizden geldiğince önderlik ediyoruz. Güzel olmasını ve süreklilik arz etmesini diliyoruz".

Sonuç olarak, Saraykent Kadın Girişimi Kooperatifi kısa sürede adını duyurarak hem yerel üretimi hem de kadınların sosyo-ekonomik katılımını güçlendirmeyi amaçlıyor.

