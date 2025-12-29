Saraykent Kadın Kooperatifi Yozgat’ta Kadınların Gücünü Büyütüyor

Saraykent Kadın Girişimi Kooperatifi, üç ay önce bir grup kadının bir araya gelmesiyle kuruldu ve kısa sürede ilçe hayatına canlılık getirdi. Kooperatif, el emeği ürünlerini ilçe halkı ve ziyaretçilerle buluşturarak kadınların üretim ve sosyal alanlardaki varlığını güçlendiriyor.

Üretim ve etkinlikler

Kooperatif, el yapımı gıda ürünleri ve yöresel lezzetlerin üretimini gerçekleştiriyor; ayrıca düzenledikleri "kadınlar matinesi" organizasyonuyla da dikkat çekiyor. Güçlerini birleştiren kadınlar, bu girişimi ilçede uzun soluklu hale getirmeyi hedefliyorlar.

Lokanta ve hizmet saatleri

Kooperatifin lokanta bölümü sabah kahvaltısı ve öğle yemeği seçenekleri sunuyor. Kahvaltı hafta içi 12.00’ye kadar, hafta sonu 09.00-16.00 saatleri arasında veriliyor. Kooperatif, misafirlerini saat 18.00’e kadar ağırlıyor.

Başkan Tuğçe Nur Yeşil’in açıklaması

Kooperatif Başkanı Tuğçe Nur Yeşil, destekleri için Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu ve Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk’e teşekkür ederek, "Bir yola çıkmak gerekiyordu, onu başardık Allah’a şükürler olsun. Hem üretiyoruz hem de lokantamızda ürünlerimizi sergiliyoruz. Saraykent’te yetişen üzümlerden üzüm pekmezi yapıyoruz. Dağlarda yetişen alıçlardan marmelat yapıyoruz. Eriştelerimiz mevcut. Erişteleri hem dışarıya satıyoruz hem de lokantamızda öğün olarak verebiliyoruz" dedi.

Matine ve toplum tepkisi

Yeşil, ilçe halkının girişime zamanla alıştığını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti. Lokantanın 2 hafta önce açıldığını söyleyen Yeşil, "Burada kadınlar matinesi gerçekleştirdik. 25 kişi katılım sağladı. Çok eğlenceli ve güzel vakit geçirdik. Sadece kadınlara özel gerçekleştirdik. Çok güzel şeyler söylendi. Talepler üzerine bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Saraykent’te kadınlara özel bir şey yapılmasına gerçekten ihtiyaç varmış. Biz de buna elimizden geldiğince önderlik ediyoruz. Güzel olmasını ve süreklilik arz etmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

El emeği ürünler

Kooperatif Başkan Yardımcısı Halime Zambak, ürettikleri ürünleri anlatarak, "Yufka, erişte, mantı, alıç marmelatı, pekmez üretiyoruz. Her şey el emeği göz nuru. Bugünkü menümüzde arabaşı çorbası, gözleme ve haside var. Haside malzemeleri un, pekmez ve su. Pekmezi suyla inceltiyoruz, un katıyoruz ve pişiriyoruz. Kış aylarının vazgeçilmez tatlısı" dedi.

YOZGAT'TA SARAYKENT KADIN KOOPERATİFİ, YENİ KURULMUŞ OLMASINA RAĞMEN İLÇEDE ÖZELLİKLE KADINLARIN AKTİVİTE ALANINI GENİŞLETİYOR.