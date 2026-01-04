Sarıkamış'ta Binler 'Bu Toprakta İzin Var' Diyerek Şehitleri Andı

Sarıkamış'ta binlerce kişi şehitleri anmak için yürüdü

Kızılçubuk Toplanma Alanı'ndan Ay Yıldız Tören Alanı'na uzanan anma yürüyüşü soğuk havada geniş katılımla gerçekleştirildi

Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında binlerce kişi Kızılçubuk Toplanma Alanı'nda buluştu ve Ay Yıldız Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti. Katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla, soğuk havaya rağmen şehitleri anmak için bir araya geldi.

Sabahın erken saatlerinde, eksi 15 derece soğukta düzenlenen yürüyüşe birçok ilden ve yurt dışından genç ve yaşlı vatandaşlar katıldı. Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde toplanan kalabalık, Bu toprakta izin var ve Türkiye şehitleriyle yürüyor temalarıyla anma programına katıldı.

Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ de katıldı. Kent merkezi ile Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan katılımcılar Türk bayraklarıyla toplanma alanına yürüdü.

Katılımcılar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi. Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın anısına düzenlenen programda, vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu, tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua etti.

Soğuk havaya rağmen binlerce kişi duaların ardından Ay Yıldız Tören Alanı'na yürüdü. Yürüyüşte 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı ve birlik mesajları verildi.

