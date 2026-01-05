Şehitkamil Belediyespor BAL 6. Grup'ta Zirve İçin İddialı

Şehitkamil Belediyespor BAL 6. Grup'ta Zirve Yarışını Sürdürüyor

Gaziantep Şehitkamil Belediyespor, 2025-2026 sezonunun ilk yarısını etkileyici bir performansla tamamladı. Kırmızı-siyahlı ekip, oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak toplam 25 puanla ligi 3. sırada kapattı.

Hücum Gücü ve Gol Krallığı

Sezonun ilk yarısında hücum hattıyla ön plana çıkan takım, attığı 26 gol ile grubun en golcü ekibi oldu. Takımın etkili oyuncusu Vedat Erçin, kaydettiği 11 golle BAL Ligi gol krallığında zirveye yerleşti.

Başkanın Değerlendirmesi

İrfan Karakuzulu ligin ilk yarısına dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sezonun ilk yarısında ortaya koyduğumuz mücadele ve aldığımız sonuçlar, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Grubumuzda en fazla gol atan takım olmak ve gol krallığında zirvede yer almak bizim için son derece önemli. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güvenimiz tam. İkinci yarıda daha güçlü bir Gaziantep Şehitkamil Belediyespor izlettirerek, sezon sonunda hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bugüne kadarki güven ve desteklerinden ötürü Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Umut Yılmaz’a gönülden teşekkür ediyorum"

Teknik Direktörden Mesaj

Taner Özaykut ise takımın gelişiminden memnun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Oyuncularım, sezonun ilk yarısında büyük bir özveriyle mücadele etti. Hücumda üretken bir takım kimliği ortaya koyduk. Elbette geliştirmemiz gereken yönlerimiz var. İkinci yarı için planlamalarımızı yapıyoruz. Daha dengeli, daha istikrarlı bir oyunla hedefimize adım adım ilerleyeceğiz. Amacımız sezon sonunda Gaziantep Şehitkamil Belediyespor’u hak ettiği yere taşımak. Bu yolda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımıza, Gaziantep Şehitkamil Belediyespor Kulübü Başkanımız Sayın İrfan Karakuzulu ve Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Umut Yılmaz’a çok çok teşekkür ediyorum"

İkinci Yarı Hedefleri

Kulüp, ikinci yarı hazırlıklarına ara vermeden başlayarak BAL 6. Grup’ta zirve yarışını son haftaya kadar sürdürmeyi hedefliyor.

BÖLGESEL AMATÖR LİG (BAL) 6. GRUP’TA MÜCADELE EDEN GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL BELEDİYESPOR, 2025-2026 SEZONUNUN İLK YARISINI BAŞARILI BİR PERFORMANSLA TAMAMLADI. KIRMIZI-SİYAHLI EKİP, OYNADIĞI 14 MAÇTA 7 GALİBİYET, 4 BERABERLİK VE 3 MAĞLUBİYET ALARAK TOPLADIĞI 25 PUANLA LİGİ 3. SIRADA BİTİRDİ.