Selimiye Camisi'nde restorasyon sona yaklaşıyor: Kubbe kalem işleri sürüyor

Selimiye Camisi'nde restorasyon sona yaklaşıyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisindeki restorasyon çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, camide çevre düzenlemesi ve minarelerde yürütülen onarım çalışmalarının neredeyse bitme aşamasına geldiğini belirtti.

Vali Sezer'in açıklamaları

Sezer, restorasyon ekiplerinin özellikle kubbe bölümünde kalem işi çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı: "Kalem işleriyle ilgili kubbe kısmında eksikliğimiz var. Kalem işleriyle ilgili eksikliklere ilişkin çalışmalar da hızlı şekilde yapılıyor. Orası da bitirildikten sonra camideki inşaat malzemelerini çekmeye başlayarak hazır hale getireceğiz. Artık sona doğru gelindi. '2-3 aylık bir sürede oradaki iskeleler de sökülür' diye tahmin ediyorum. Bekleyen herhangi bir durum söz konusu değil."

Restorasyonda neler yapıldı

Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kasım 2021'de başlatıldı ve restorasyon süreci Bilim Kurulu nezaretinde yürütülüyor. Cami üzerindeki başlıca müdahaleler şu şekilde gerçekleştirildi:

- Camiye en çok yıpranma görülen 4 minaresinde taş onarımları ve temizlik yapıldı.

- Minare külahının altında bulunan orijinal tek turkuaz çini çoğaltılarak 64 çini yerlerine takıldı.

- Caminin ana kubbesi ve avlu kubbelerinde güçlendirme ve enjeksiyon çalışmaları tamamlandı, kübelerin kurşun kaplamaları yapıldı.

- 2 cümle kapısı (ana kapı) ve 3 avlu kapısı aslına uygun şekilde restore edilirken, caminin cam ve ahşap pencere doğramaları yenilendi.

- Avluda kapsamlı bir peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi; revaklı avlu kubbelerindeki kalem işi ve alçı süsleme onarımları tamamlandı. Cami kubbe bölümündeki kalem işi çalışmaları ise sürüyor.

Ziyaret ve ibadet

Restorasyon süreci devam ederken cami, ziyaret ve ibadete açık tutuluyor. Yetkililer, kalem işi çalışmaları tamamlandıktan sonra inşaat malzemelerinin çekilerek alanın ziyaretçilere ve ibadete tamamen hazır hale getirileceğini belirtti.

