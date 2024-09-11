Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

Selpak markasının kaliteli ve dayanıklı tuvalet kağıdı serisi olan Süper Soft Üç Katlı 96'lı Rulo seti, büyük bir indirimle tüketicilerin ilgisini çekiyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle temizlik ürünlerinde tasarruf yapmak isteyen tüketicilere Selpak, %38 indirim fırsatı sunuyor. Normal satış fiyatı 1450 TL olan 96'lı rulo seti, şu an 894 TL’ye düştü. İşte, detaylar ve bu indirim fırsatını yakalayabileceğiniz platformlar!



SELPACK SÜPER SOFT TUVALET KAĞIDI ÖZELLİKLERİ

Selpak Süper Soft Tuvalet Kağıdı, üç katlı yapısıyla kullanıcılarına yumuşaklık ve dayanıklılığı bir arada sunuyor. Özellikle kalabalık aileler veya iş yerleri için uzun süreli kullanım imkânı tanıyan 96’lı rulo seti, hem ekonomik hem de kaliteli bir çözüm. İşte bu ürünün öne çıkan özellikleri:

Kat Sayısı: 3 Katlı

3 Katlı Rulo Sayısı: 96 Rulo

96 Rulo Yumuşaklık: Süper Soft serisi, ekstra yumuşaklık sunar

Süper Soft serisi, ekstra yumuşaklık sunar Ekonomik Paket: Büyük aileler ve iş yerleri için ideal

Büyük aileler ve iş yerleri için ideal Çevre Dostu: Geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir

SELPACK 96’LI TUVALET KAĞIDI FİYATLARI NERELERDE DÜŞTÜ?

Selpak’ın bu çok satan tuvalet kağıdı seti, birçok online platformda büyük indirimlerle satışa sunulmuş durumda. Aşağıda, en popüler e-ticaret sitelerindeki fiyatlar ve stok durumları yer alıyor:

Trendyol: 894,90 TL (Ücretsiz kargo, stokta 100+ adet, yarın kargoda)

894,90 TL (Ücretsiz kargo, stokta 100+ adet, yarın kargoda) n11: 1.199,92 TL (Ücretsiz kargo, 4 iş günü içinde teslimat)

1.199,92 TL (Ücretsiz kargo, 4 iş günü içinde teslimat) Enindirimlisi.com: 1.119,90 TL (Ücretsiz kargo)

1.119,90 TL (Ücretsiz kargo) Hepsiburada: 1.350,90 TL (Ücretsiz kargo, stokta 10 adet, 2 iş günü teslimat)

1.350,90 TL (Ücretsiz kargo, stokta 10 adet, 2 iş günü teslimat) PttAVM: 1.385,91 TL (Ücretsiz kargo, stokta 100+ adet)

Bu fiyat farklılıkları, ürünün satıldığı platforma göre değişkenlik gösteriyor. Ancak en düşük fiyat şu an Trendyol üzerinde, 894 TL'den satışa sunulmuş durumda. Ayrıca, ücretsiz kargo avantajıyla birlikte satıcılar, ürünü hızlı bir şekilde teslim etme garantisi de veriyor.

KARGO VE TESLİMAT DETAYLARI

Selpak Süper Soft Tuvalet Kağıdı, birçok platformda ücretsiz kargo seçeneği ile satılıyor. Farklı e-ticaret sitelerinin sunduğu teslimat süreleri de genellikle 2 ila 4 iş günü arasında değişiklik gösteriyor. Öne çıkan bazı platformlar şu şekilde:

Trendyol: Ürün yarın kargoya veriliyor ve stokta 100'den fazla adet bulunuyor.

Ürün yarın kargoya veriliyor ve stokta 100'den fazla adet bulunuyor. n11: Ürün stokta ve 4 iş günü içerisinde kargoya veriliyor.

Ürün stokta ve 4 iş günü içerisinde kargoya veriliyor. Hepsiburada: Stokta 10 adet var ve 2 iş günü içerisinde teslimat yapılabiliyor.

Bu siteler, hızlı teslimat ve geniş stok kapasitesi ile müşterilere güvenilir bir alışveriş deneyimi sunuyor.

SELPACK TUVALET KAĞIDI ALIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tuvalet kağıdı satın alırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli faktör vardır. İşte, Selpak Süper Soft Tuvalet Kağıdı’nı satın alırken göz önünde bulundurmanız gereken noktalar:

Fiyat/Kalite Oranı: Selpak, kaliteli ve dayanıklı ürünler sunmasıyla bilinir. İndirimli fiyatlarla alındığında, uzun vadeli tasarruf sağlamak mümkündür.

Selpak, kaliteli ve dayanıklı ürünler sunmasıyla bilinir. İndirimli fiyatlarla alındığında, uzun vadeli tasarruf sağlamak mümkündür. Kat Sayısı: Üç katlı yapısı sayesinde, bu tuvalet kağıdı daha dayanıklı ve emici bir yapıya sahiptir.

Üç katlı yapısı sayesinde, bu tuvalet kağıdı daha dayanıklı ve emici bir yapıya sahiptir. Yumuşaklık: Süper Soft serisi, hassas ciltler için ekstra yumuşaklık sağlar.

Süper Soft serisi, hassas ciltler için ekstra yumuşaklık sağlar. Stok Durumu: Bazı platformlarda stok sınırlı olabilir, bu yüzden hızlı davranmak önemlidir.

Selpak Süper Soft Üç Katlı 96’lı Rulo Tuvalet Kağıdı, yüksek indirim oranıyla özellikle toplu alımlar yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

SELPAK İNDİRİMLERİNDE TRENDSİZ FİYATLARA DİKKAT EDİN!

Online alışveriş sitelerinde farklı satıcıların sunduğu fiyatlar arasında büyük farklılıklar olabilir. Özellikle büyük indirim dönemlerinde fiyatlar hızlıca değişebiliyor. Trendyol, n11, Hepsiburada ve diğer popüler platformlardaki güncel fiyatları takip etmek, avantajlı alışveriş yapmanızı sağlayabilir.

Selpak Tuvalet Kağıdı, yüksek kaliteli ürün yapısı ve markaya duyulan güven sayesinde çokça tercih edilen bir üründür. Şu anki indirim fırsatlarını kaçırmamak için stok durumu ve teslimat süresine dikkat ederek alışverişinizi tamamlamanızı öneririz.

Selpak Süper Soft Üç Katlı 96’lı Tuvalet Kağıdı, %38’lik indirimle büyük bir fırsat sunuyor. Hem yumuşak hem de dayanıklı yapısıyla evlerinizde uzun süre kullanabileceğiniz bu ürün, geniş aileler ve iş yerleri için ideal. Hızlı kargo ve ücretsiz teslimat avantajlarıyla birçok platformda satışta olan bu fırsat, kaçırılmaması gereken bir indirim sunuyor.