DOLAR
42,92 -0,19%
EURO
50,55 0,68%
ALTIN
6.229,2 -0,96%
BITCOIN
3.811.331,63 -1,06%

Serkan Yıldırım, AK Parti İl Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Genel Merkezde düzenlenen İl Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı; teşkilat çalışmaları ve yol haritası ele alındı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:13
Serkan Yıldırım, AK Parti İl Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı

AK Parti İl Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen İl Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Toplantı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün katılımıyla gerçekleştirildi. Oturumda teşkilat çalışmaları, saha faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüş ve Değerlendirmeler

İl başkanları, illerinde yürütülen çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini paylaştı.

Başkan Yıldırım’ın Açıklaması

Serkan Yıldırım toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı: Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüttüğümüz davamızı, aynı inanç ve kararlılıkla yarınlara taşıyoruz.

BAŞKAN YILDIRIM, İL BAŞKANLARI İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI

BAŞKAN YILDIRIM, İL BAŞKANLARI İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI

BAŞKAN YILDIRIM, İL BAŞKANLARI İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Tunahan İçin Seferberlik: Engelli Gence Yardım Yağdı
2
Karapınar’da ÇEDES Etkinliği: Öğrenciler Sultan Selim Camii’nde Sabah Namazında Buluştu
3
OEDAŞ ve ESO'dan 'Yeşil Yakalı' Mühendisler İçin Eğitim İş Birliği — 120 Öğrenciye Sertifika
4
Gölbaşı'nda Yılsonu Değerlendirme Toplantısı — Kaymakam Kadir Algın Başkanlığında
5
Bolu'da Taşlıyayla Göleti'nde 500 Metrelik Kaçak Misina Ağı Ele Geçirildi
6
Ataşehir'de Karla Mücadele Hazırlığı: 74 Araç, 2 Bin Ton Tuz
7
Battalgazi Belediyesi karla mücadelede 24 saat teyakkuzda

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı