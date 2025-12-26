Serkan Yıldırım, AK Parti İl Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı

AK Parti İl Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen İl Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.
Toplantı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün katılımıyla gerçekleştirildi. Oturumda teşkilat çalışmaları, saha faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu.
Görüş ve Değerlendirmeler
İl başkanları, illerinde yürütülen çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini paylaştı.
Başkan Yıldırım’ın Açıklaması
Serkan Yıldırım toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı: Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüttüğümüz davamızı, aynı inanç ve kararlılıkla yarınlara taşıyoruz.
BAŞKAN YILDIRIM, İL BAŞKANLARI İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI