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Server Vakfı 24. Kitap Okuma Yarışması'na Hazırlanıyor

Server Vakfı, 24. Kitap Okuma Yarışması'nı düzenliyor. Öğrenciler, ödüller kazanmak için kitap özetleri çıkaracak.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 13:07
Server Vakfı 24. Kitap Okuma Yarışması'na Hazırlanıyor

Server Vakfı, Kitap Okuma Yarışması'nın 24'üncüsünü Düzenliyor

Vakıf Başkanı Mehmet Ali Bulut: "Okuyan, okuduğunu anlayanlar arasından geleceğin edebiyatçıları, şairleri, akademisyenleri çıkar ümidindeyiz..."

Server Basın Yayın İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı, 24. Kitap Okuma Yarışması'nı organize ediyor. Bu yarışma, eğitim yılı sonunda karnesini getiren ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor. Öğrenciler, vakfın sağladığı kitaplardan üç tanesini seçerek, bu kitapların özetini çıkarmakla yükümlü.

Yarışma ve Ödül Süreci

Özetler, eğitimciler ve yazarlardan oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek. Seçimler sonrasında, en iyi özeti çıkaran 50 öğrenciye bir öğrenim dönemi için burs verilecek; ayrıca 100 öğrenci, bir defaya mahsus mansiyon bursu kazanma fırsatına sahip olacak. Başvuru süresi 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Yarışmanın ödül töreni ise Öğretmenler Günü haftası içerisinde Milli Kütüphane'de gerçekleştirilecek.

Okuma alışkanlığını artırmayı hedefliyoruz

Server Vakfı Başkanı Mehmet Ali Bulut, yaptığı açıklamada, 2001 yılından bu yana düzenledikleri kitap okuma yarışmasında, 2017 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projelerine destek sağladıklarını söyledi.

Bulut, yarışmaya katılmanın oldukça kolay olduğunu vurgulayarak, "300 çeşit Türk ve dünya edebiyatı eserinden üçer adet seçiyorlar. Bu sayede hem kitap kazanıyorlar hem de okuma alışkanlıklarını teşvik ediyoruz." şeklinde konuştu. Kitap okuma alışkanlığını desteklemek amacıyla düzenlen yarışmayı, Mevlana'nın sözleriyle açıkladı: "Karanlığa küfretmekten ziyade kalkıp bir mum yakmak."

Öğrenci ve Velilerden Pozitif Geri Dönüşler

Geçmişteki yarışmalardan olumlu dönüşler aldıklarını belirten Bulut, öğrenci ve velilerin destekleyici geri dönüşlerini aktardı. Öğrencilerin, "Bu yarışma benim için bir başlangıç oldu; artık kitap okumayı seviyorum" dediğini ifade etti.

Bulut, il ve milli eğitim müdürlüklerinin yarışmayı okullara duyurduğunu ancak okulların yeterli desteği sağlamadığını belirtti. Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin öğrencilere daha fazla destek vermesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Server Basın Yayın İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından hayat geçirilen Kitap Okuma...

Server Basın Yayın İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından hayat geçirilen Kitap Okuma Yarışması'nın 24'üncüsü düzenleniyor. Server Vakfı Başkanı Mehmet Ali Bulut, AA muhabirine yarışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Server Basın Yayın İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından hayat geçirilen Kitap Okuma...

Server Basın Yayın İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından hayat geçirilen Kitap Okuma Yarışması'nın 24'üncüsü düzenleniyor. Server Vakfı Başkanı Mehmet Ali Bulut, AA muhabirine yarışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Server Basın Yayın İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından hayat geçirilen Kitap Okuma...

Server Basın Yayın İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından hayat geçirilen Kitap Okuma Yarışması'nın 24'üncüsü düzenleniyor. Server Vakfı Başkanı Mehmet Ali Bulut, AA muhabirine yarışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Server Basın Yayın İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından hayat geçirilen Kitap Okuma...

Server Basın Yayın İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından hayat geçirilen Kitap Okuma Yarışması'nın 24'üncüsü düzenleniyor. Server Vakfı Başkanı Mehmet Ali Bulut, AA muhabirine yarışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Server Basın Yayın İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından hayat geçirilen Kitap Okuma...

Server Basın Yayın İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından hayat geçirilen Kitap Okuma Yarışması'nın 24'üncüsü düzenleniyor. Server Vakfı Başkanı Mehmet Ali Bulut, AA muhabirine yarışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Server Basın Yayın İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından hayat geçirilen Kitap Okuma...

Server Basın Yayın İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından hayat geçirilen Kitap Okuma Yarışması'nın 24'üncüsü düzenleniyor. Server Vakfı Başkanı Mehmet Ali Bulut, AA muhabirine yarışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Server Basın Yayın İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından hayat geçirilen Kitap Okuma...

Server Basın Yayın İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından hayat geçirilen Kitap Okuma Yarışması'nın 24'üncüsü düzenleniyor. Server Vakfı Başkanı Mehmet Ali Bulut, AA muhabirine yarışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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