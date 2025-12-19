DOLAR
Sevinç Ailesi Erzincan'da Bir Kız Çocuğunu Daha Koruyucu Aile Olarak Kabul Etti

Erzincan'da Sevinç ailesi, iki kız çocuğuna koruyucu aile olduktan sonra bir kız çocuğunu daha ailelerine dahil ederek örnek bir davranış sergiledi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 08:31
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 08:31
Sevinç Ailesi Erzincan'da Koruyucu Aile Sayısını Artırdı

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde iki kız çocuğuna koruyucu aile olan Sevinç ailesi, bir kız çocuğunu daha ailelerine dahil ederek örnek bir davranış sergiledi.

Aile sıcaklığı bir çocuk daha için açıldı

Sevgi dolu yuvalarını bir çocuk için daha açan Sevinç ailesi, koruyucu ailelik görevini büyük bir özveriyle sürdürmeye devam ediyor. Aile, ihtiyaç duyan çocuklara sağlıklı ve güvenli bir ortam sunmanın önemini bir kez daha gösterdi.

İl Müdürlüğü'nden teşekkür ziyareti

İl Müdürü Serdar Demirci, Sevinç Ailesi’nin ikametinde gerçekleştirdiği ziyarette çocuklarla yakından ilgilendi. Demirci, ailenin gösterdiği duyarlılık, fedakârlık ve sevgi dolu yaklaşımdan dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İl Müdürlüğü adına teşekkürlerini iletti.

Yetkililer, koruyucu aileliğin çocukların sağlıklı ve güvenli bir aile ortamında yetişmesine önemli katkı sağladığını vurgulayarak, bu tür örnek davranışların topluma model olduğunu belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

