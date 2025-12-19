Sevinç Ailesi Erzincan'da Bir Kız Çocuğunu Daha Koruyucu Aile Olarak Kabul Etti

Sevinç Ailesi Erzincan'da Koruyucu Aile Sayısını Artırdı

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde iki kız çocuğuna koruyucu aile olan Sevinç ailesi, bir kız çocuğunu daha ailelerine dahil ederek örnek bir davranış sergiledi.

Aile sıcaklığı bir çocuk daha için açıldı

Sevgi dolu yuvalarını bir çocuk için daha açan Sevinç ailesi, koruyucu ailelik görevini büyük bir özveriyle sürdürmeye devam ediyor. Aile, ihtiyaç duyan çocuklara sağlıklı ve güvenli bir ortam sunmanın önemini bir kez daha gösterdi.

İl Müdürlüğü'nden teşekkür ziyareti

İl Müdürü Serdar Demirci, Sevinç Ailesi’nin ikametinde gerçekleştirdiği ziyarette çocuklarla yakından ilgilendi. Demirci, ailenin gösterdiği duyarlılık, fedakârlık ve sevgi dolu yaklaşımdan dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İl Müdürlüğü adına teşekkürlerini iletti.

Yetkililer, koruyucu aileliğin çocukların sağlıklı ve güvenli bir aile ortamında yetişmesine önemli katkı sağladığını vurgulayarak, bu tür örnek davranışların topluma model olduğunu belirtti.

SEVİNÇ AİLESİ BİR KIZ ÇOCUĞUNA DAHA KORUYUCU AİLE OLDU