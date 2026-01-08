Seyitgazi'de 30 Metrelik Bayrak Direği Elektrik Tellerine Devrildi

Seyitgazi Ayvalı Mahallesi'nde fırtınada devrilen 30 metrelik bayrak direği elektrik tellerine çarparak tehlike oluşturdu; elektrik kesintisi olası facianın önüne geçti.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:24
Ayvalı Mahallesi'nde fırtına kaynaklı tehlike

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Ayvalı Mahallesi’nde, şehitlerin anısına dikilen 30 metre yüksekliğindeki dev bayrak direği, bölgede etkili olan aşırı rüzgara dayanamayarak devrildi.

Direğin elektrik tellerinin üzerine yıkılması mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Olay anında bölgede elektriklerin kesik olması, muhtemel bir elektrik akımı faciasının önüne geçerek mahalle sakinleri için teselli kaynağı oldu.

Mahalle sakinleri: "Buna şükür, elektriklerin olmayışı büyük bir felaketi önledi"

Ekipler, devrilen direğin kaldırılması ve hatların onarılması için çalışmalara başladı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları