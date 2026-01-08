Seyitgazi'de 30 Metrelik Bayrak Direği Elektrik Tellerine Devrildi

Ayvalı Mahallesi'nde fırtına kaynaklı tehlike

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Ayvalı Mahallesi’nde, şehitlerin anısına dikilen 30 metre yüksekliğindeki dev bayrak direği, bölgede etkili olan aşırı rüzgara dayanamayarak devrildi.

Direğin elektrik tellerinin üzerine yıkılması mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Olay anında bölgede elektriklerin kesik olması, muhtemel bir elektrik akımı faciasının önüne geçerek mahalle sakinleri için teselli kaynağı oldu.

Mahalle sakinleri: "Buna şükür, elektriklerin olmayışı büyük bir felaketi önledi"

Ekipler, devrilen direğin kaldırılması ve hatların onarılması için çalışmalara başladı.

