SGK bu kadrolara KPSS puanıyla alım yapıyor! Başvuru yapan uzman yardımcısı olacak: İşte aranan şartlar

İş arayan adaylara müjde! SGK memur alımları başladı! Tüm detaylar haberimizde.

SGK bu kadrolara KPSS puanıyla alım yapıyor! Başvuru yapan uzman yardımcısı olacak: İşte aranan şartlar
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SGK tarafından yapılan son duyurulara göre 75 memur alımları başladı! Başvuru şartları belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SGK MEMUR ALIMLARI

SGK tarafından yapılan son duyuruya göre 13 farklı ilanda Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Alım yapılacak kontenjanlar şu şekilde açıklandı; 34 kişi İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler; 2 kişi Endüstri Mühendisliği, 5 kişi Elektronik Mühendisliği; 5 kişi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği; 6 kişi Bilgisayar Mühendisliği, 5 kişi Yazılım Mühendisliği, 1 kişi Biyomedikal Mühendisliği; 2 kişi Matematik; 4 kişi Hemşirelik; 1 kişi Sağlık Yönetimi; 3 kişi Sosyal Hizmet; 

sgk memur alımları başladı

5 kişi Hukuk; 2 kişi İstatistik bölümlerinden alım yapılacak. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması, güvenlik ve arşiv soruşturmalarının olumlu sonuçlanması ve herhangi bir suç hükmü olmaması şartları aranıyor. Aynı zamanda adayların 2022 KPSS puanının en az 70 olma şartı da aranıyor. Adayların ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavından İngilizce dilinden en az D seviyesinde puan alınması ve başvuru tarihi itibariyle 35 yaşın doldurulmamış olması gerekiyor. Başvurular 20 Aralık tarihinde sona erecek ve online ortamda SGK Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. 

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