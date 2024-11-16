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SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Türkiye'de milyonlarca insanı etkileyen diyabet hastalığı, özellikle tip 1 diyabetli çocuklar ve aileleri için çok zorlu olarak geçmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 14:26
SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Türkiye'de milyonlarca insanı etkileyen diyabet hastalığı, özellikle tip 1 diyabetli çocuklar ve aileleri için çok zorlu olarak geçmeye devam ediyor. Kan şekerini düzenli olarak ölçmek, bu hastalığın takibinde büyük önem arz ederken şeker düzeyine göre beslenme ya da ilaç tedariğinin yapılması sağlanıyor. Hal bu iken, sensörlü şeker ölçüm cihazları, diyabetlilerin hayatını kolaylaştıran önemli bir araç olarak öne çıkmakta. Ancak alınan kararlar doğrultusunda bu cihazların ödeme kapsamından çıkartıldığı ifade edilmişti. Ancak geçtiğimiz gün Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklama kapsamında bu cihazların tekrardan geri ödeme listesine alınacağı ifade edildi. Peki hangi hastalar geri ödemeli cihaz programından faydalanacak. İşte detaylar...  

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Dünya Diyabet Günü’nde diyabet hastalarının en büyük beklentilerinden biri olan sensörlü şeker ölçüm cihazlarının geri ödeme kapsamına alınması konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamada bu cihazlar için yeni düzenlemelerin geldiğini ifade etti. 

ŞEKER ÖLÇÜM CİHAZLARI GERİ ÖDEME KAPSAMINDA OLACAK 

Bakan Işıkhan, "Sensörlü şeker ölçüm cihazlarının geri ödeme kapsamına alınması için gerekli iş ve işlemlerin değerlendirme süreci devam etmektedir. Biraz önce Maliye Bakanlığımızın yetkilileriyle de görüştük. Onların da olumlu görüşleri oldu. İnşallah yakın zamanda komisyon kararını sizinle paylaşma fırsatımız olacak" dedi. KARAR 'Tip 1 diyabet' hastası çocukları ilgilensireceği de açıklamalar da yer alıyor.  


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