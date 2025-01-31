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SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

SGK, 56 yeni ilacı geri ödeme listesine ekleyerek kanser ve böbrek yetmezliği hastalarına umut sağladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 19:07
SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

SGK'dan Yeni İlaç Müjdesi!

Türkiye'de sağlık hizmetlerine erişim konusunda önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni kararlarla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 56 yeni ilacı geri ödeme listesine dahil etti.

Geri Ödeme Listesine Dahil Edilen İlaçlar

Bakan Işıkhan’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, geri ödeme listesindeki ilaçların çeşitliliği dikkat çekti. Listede yer alan ilaçlar arasında:

  • 3 adet kanser ilacı
  • 3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı
  • 3 adet organ naklinde kullanılan ilaç
  • 2 adet kan ürünü
  • 2 adet alerji aşısı
  • 2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı

  • SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

Yerli Üretim İlaçlara Destek

Bakan Işıkhan tarafından verilen bilgiye göre, SGK'nın geri ödeme listesine dahil ettiği 56 ilacın 43’ü yerli üretim. Böylece yerli üreticilere destek sağlanmış oldu.

Kansere ve Böbrek Yetmezliğine Yeni Umut

Geri ödeme kapsamına alınan kanser ilaçları, hastalar için büyük bir umut kaynağı oluştururken, kronik böbrek yetmezliği ve organ nakli alanındaki ilaçlar da, bu hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Alerji ve Kan Hastalıkları İçin Kolaylık

SGK'nın yeni geri ödeme listesi, alerji hastaları ve immün trombositopenik purpura (ITP) tedavisi görenler için de önemli bir adım oldu. Bu ilaçlar, tedavi süreçlerini kolaylaştıracak ve hastalar için önemli bir destek sağlayacak.

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