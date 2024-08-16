SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

Sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal, 2024 yılı emeklilik maaşları ile ilgili kritik bir uyarıda bulundu. Güncelleme oranlarına bağlı olarak 2024 yılında emekli olmanın, 2025 yılına göre çok daha avantajlı olduğunu belirtti. Özellikle maaş farklarının %30’a varan oranlarda olacağını ifade eden Bal, emeklilik dilekçesini vermeyi düşünenlerin acele etmesi gerektiğini söyledi. Bu haberimizde, 2024 yılında emekli olmanın neden daha kazançlı olduğunu ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken detayları sizlerle paylaşıyoruz.

2024 YILINDA EMEKLİ OLMAK MI DAHA AVANTAJLI?

Sosyal güvenlik (SGK) uzmanı Murat Bal, 2024 ve 2025 yılları arasında emeklilik maaşları açısından önemli bir fark olacağını belirtti. TV100’de katıldığı bir programda konuşan Bal, 2024 yılında emekli olmanın çok daha avantajlı olduğunu vurguladı. Bal, bu avantajın temel nedeninin güncelleme oranlarındaki farklılık olduğunu söyledi.

Güncelleme oranının 2024 yılında daha yüksek olacağını, buna karşın 2025 yılında hedeflenen enflasyon oranının düşük kalacağını belirten Bal, bu farkın maaşlar üzerinde ciddi bir etki yaratacağını ifade etti. Bu nedenle, 2024 yılında emekli olmayı düşünenlerin, 2025 yılına göre daha yüksek maaş alacakları öngörülüyor.

2024 VE 2025 YILLARINDA EMEKLİ MAAŞLARINDAKİ FARKLAR

Murat Bal, 2024 yılında emekli olmayı planlayanlar için 2024 yılındaki maaş artışlarını ve bu artışların 2025 yılına nasıl yansıyacağını detaylandırdı. 2024 yılında emekli maaşlarına Ocak ayında %49,25, Temmuz ayında ise %24,7 oranında zam yapıldığını belirten Bal, bu iki zammın toplamda %86,16’lık bir artış sağladığını ifade etti.

2024 yılı için geçerli olan güncelleme katsayısı %66,12 iken, 2025 yılında bu oran %39,20’ye düşecek. Bal, 2025 yılında emeklilik dilekçesi verenlerin maaşlarında %30’un üzerinde bir düşüş olacağını söyledi. Bu durumda 2024 yılında emekli olmakla 2025 yılında emekli olmak arasında ciddi bir maaş farkı oluşacak.

EN DOĞRU EMEKLİLİK ZAMANI NE ZAMAN?

Murat Bal, 2024 yılında emekli olmayı planlayanlar için en uygun ayın Aralık olduğunu belirtti. 2024 yılında emekli olan bir kişinin, maaş avantajlarından tam olarak yararlanabileceğini vurgulayan Bal, emeklilik dilekçesinin 31 Aralık 2024 tarihine kadar verilmesi gerektiğini söyledi.

Örneklerle açıklamak gerekirse, 2024 yılında 15.800 TL emekli maaşı hak eden bir kişi, 31 Aralık 2024’e kadar dilekçe verirse bu miktarı alabilecek. Ancak, aynı kişi 2025 yılında emekli olursa, maaşı 11.640 TL’ye düşecek. Aynı şekilde, 25.200 TL emekli maaşı alacak olan bir kişi, 2025 yılında emekli olduğunda 18.560 TL maaş alacak. Bu örneklerde de görüldüğü üzere, 2024 yılında emekli olmak %30’un üzerinde bir maaş kaybını engelleyecek.



2024 YILINDA EMEKLİ OLMAK NEDEN DAHA AVANTAJLI?

SGK uzmanı Murat Bal, 2024 yılında emekli olmanın neden daha avantajlı olduğunu şu sözlerle özetledi: "2024 yılında yapılan zamlar ve güncelleme oranı, emeklilik maaşlarını önemli ölçüde artırdı. Ancak 2025 yılında, enflasyon hedeflerinin düşük olması nedeniyle güncelleme oranı da düşük olacak. Bu da maaşlarda ciddi bir düşüş anlamına geliyor. Eğer emeklilik için gerekli şartlarınız tamamlandıysa, 2024 yılında emekli olmanızı tavsiye ederim."

Bal, ayrıca emeklilik dilekçesinin geciktirilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Emeklilik dilekçesini 2024 yılında vermezseniz, 2025 yılında çok daha düşük bir maaşla karşılaşabilirsiniz. Bu durum, özellikle emeklilik planlarını yapanlar için büyük bir kayıp anlamına gelir" dedi.