SGM'de Misafir Öğrenciler Yeteneklerini Keşfetti

SGM'de misafir okul öğrencileri Mutfak, Tasarım ve Empati atölyelerinde uygulamalı çalışmalarla yeteneklerini keşfetti; kurslar öğrenci ve velilerden yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:56
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM), çocukların kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sunmak amacıyla misafir okul programlarını sürdürmeye devam ediyor.

2025-2026 eğitim öğretim dönemiyle birlikte SGM’de açılan kurs ve atölyeler, öğrenci ve velilerden yoğun ilgi gördü. Bu çerçevede SGM, misafir okul öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor.

SGM’yi ziyaret eden okullar arasında Şehit Mustafa Özen İlkokulu, TOKİ İlkokulu, Şehit Ahmet Akyol İlkokulu, Şehit Abdullah Ömür İlkokulu, Türk-İş İlkokulu, Cengiz Topel İlkokulu, Yeşiltepe İlkokulu ve Bahçelievler Gazi İlkokulu yer aldı.

Öğrenciler, Mutfak, Tasarım ve Empati Atölyelerinde düzenlenen etkinliklere katılarak uygulamalı çalışmalar yaptı; yeni bilgiler edinip ilgi ve yeteneklerini keşfetme imkanı buldu.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

