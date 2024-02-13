Sıfır Otomobil Almak İsteyenlere Müjde! Ford, Fiat, Renault, Hyundai ve Daha Fazlası 800 Bin TL Altında Satışta

Araç Fiyatları Uçtu! 800 Bin TL Altında Satılan Otomobiller Hangileri?

Son dönemde yapılan zamlarla birlikte araç fiyatları adeta uçtu. Türkiye’de 800 bin TL’nin altında araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Vatandaşlar da uygun fiyat seçeneklerini araştırıyor. 800 bin TL’nin altında yalnızca tek araç göze çarparken bu fiyatı kaçırmak istemeyenler araç pazarlarında ve galerilerde yoğunluk oluşturuyor. Peki, 800 bin TL’nin altında satılan otomobiller hangileri? İşte, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Şubat ayında uygun fiyatlı araç model ve fiyat listesi…

800 BİN TL’NİN ALTINDA SATILAN OTOMOBİLLER

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Şubat ayında 800 bin TL’nin altında satılan otomobiller şunlardır:

Hyundai i10'un özellikleri ve güncel satış fiyatı

Büyüklük, fark yaratmakta.

Hayatı büyük yaşamak istiyorsanız fark yaratmanız gerek. Tıpkı i10 gibi. Yenilenen tasarım detayları ve yepyeni teknoloji donanımlarıyla bu akıllı şehir otomobili, hayatı kendi kurallarınıza göre yaşayabilmeniz için gereken her şeyi sunuyor.

Büyüklük, fark yaratmakta.

Küçük alanlar ve büyük anlar için kusursuz.

Şehrin sokakları bazen kalabalıklaşabilir. Dar dönüşlerle ve küçük park alanlarıyla karşılaştığınızda bu akıllı şehir otomobilinin yenilenen manevra kabiliyetine hayran kalacaksınız.

Yalnızca 3,67 metre olan uzunluğu ve 1,68 metre genişliğiyle i10, kompakt bir dış tasarımı ferah bir iç tasarımla buluşturuyor. Hayatınızda büyük bir fark yaratmanızı sağlayacak esnekliği sunuyor.

Dinamik ve stil sahibi.

Akıcı çizgileri ve keskin detaylarıyla i10'un yenilenmiş tasarımı; sportif duruşu, yeni jantları ve göz alıcı yeni LED aydınlatma düzeni ile fark yaratıyor.

Fark yaratan teknoloji

Fark yaratan teknolojiye sahip bağlantı seçenekleri.

Tamamen dijital yeni gösterge grubundaki 8 inç dokunmatik ekran ile sunulan kablosuz Apple CarPlay™ ve Android Auto™ ile yolların keyfini çıkarın.

Yollarda daha fazla güvenlik

Yollarda daha fazla güvenlik, daha büyük keyif.

i10’da, gelişmiş sürücü asistan sistemimiz Hyundai Smart Sense de dahil olmak üzere, sınıfındaki en kapsamlı aktif güvenlik teknolojilerinden biri yer alıyor.

Cesur tasarımın yeni yorumu.

Tüm akıcı çizgileri ve detaylarındaki güçlü kontrastıyla i10’un dinamik görünümü, farkını ilk anda ortaya koyar. i10’un önünde, geniş siyah ızgaraya entegre edilen yeni LED Gündüz Farları sportif görünüme katkı sağlar. Kabinin içinde ise yeni atmosferik aydınlatma, yeni tamamen dijital gösterge grubu ve en son multimedya teknolojisi sizi sade ve modern bir görünümle karşılar.

Yeni i10

Kesintisiz bağlantının keyfini sürün.

8 inç ekranla sunulan Apple CarPlay ve Android Auto gibi özellikler her zaman bağlantıda kalmanızı sağlar.

Kapsamlı aktif güvenlik teknolojisi.

Gelişmiş sürücü asistan sistemimiz olan Hyundai Smart Sense ile i10, sınıfındaki en kapsamlı aktif güvenlik teknoloji paketlerinden birini sunar.

Kapsamlı aktif güvenlik teknolojisi.

5 yıl veya 100.000 km Hyundai Onarım Güvencesi

Her Hyundai gibi i10 da Hyundai’nin üstün kalite anlayışıyla, özenle üretildi. Bu anlayışı; yollarda otomobiliniz konusunda kaygılanmadan, hayatta sevdiğiniz şeylerin keyfini çıkarmaya devam etmeniz için 5 yıl veya 100.000 km Hyundai Onarım Güvencesi ile destekliyor. Sektördeki en iyi standart garanti ile yollarda fark yaratmaya devam ediyor.

Şubat ayı satış fiyatı: Hyundai i10 - 780 bin TL

Kia Picanto özellikleri ve satış fiyatı

| Model | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya Desteği | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı |

|---------------------------|------------|---------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|

| Picanto 1.0L 67 PS AMT | Benzin | Feel | 838.000 TL | - TL | 838.000 TL |

| Picanto 1.0L 67 PS AMT | Benzin | Cool | 883.000 TL | - TL | 883.000 TL |

| Picanto 1.2L 84 PS AMT | Benzin | Feel | 883.000 TL | - TL | 883.000 TL |

Not: Bu fiyat listesindeki fiyatların uygulanmaya başladığı tarih 01/02/2024'tür. Tavsiye edilen bu anahtar teslim fiyat listesi yenisi yayınlanana kadar geçerlidir.

Kia binek araçlarınız 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti altında olup, anahtar teslim tarihinden itibaren toplamda 5 yıl ya da 150.000 km boyunca Kia Özel Garanti Onarım Güvencesi ile güvence altına alınmaktadır.

Tavsiye edilen perakende anahtar teslim satış fiyatının içindeki vergi miktarları bilgi mahiyetindedir ve bağlayıcı değildir. Vergi, fon, ÖTV ve KDV oranlarında meydana gelebilecek değişiklikler Çelik Motor Tic. A.Ş. tarafından tavsiye edilen perakende anahtar teslim satış fiyatına yansıtılacaktır. Araçlara uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları araçların motor silindir hacmi ve ÖTV matrahına göre değişiklik gösterebilir ve yasal düzenlemelerde yapılacak değişikliklere bağlı olarak ÖTV oran değişiklikleri anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır. ÖTV hesaplaması araç ve opsiyon (aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin bedeller dahil) toplam bedeli üzerinden yapılmalıdır. Bayiler, kendi satış fiyatlarını belirleme konusunda serbesttir.

Listede belirtilen Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı, kampanyaya katılan yetkili satıcılarda geçerlidir.

Fiat Panda özellikleri ve güncel satış fiyatı

İhtiyaçlarınıza en uygun paketi seçin! Her bir paket, yeni Fiat Panda'nızı daha da benzersiz kılmak için özel olarak tasarlandı!

STİL PAKETİ

Eğer stil sahibiyseniz, bu paket tam size göre. Gündelik şıklığınıza ekleyebileceklerinizi görmek için Stil Paketi'ne göz atın.

• Karartılmış Arka Camlar

• Ön Sis Farı

• 15’’ Stil Jant

• Siyah Tavan Rayları

• Gövde Rengi Yan Aynalar

• Siyah Yan Çıtalar

PANDA CROSS

Şehirde gerçek bir klasikle seyahat edin, stilinizi ve cesaretinizi herkese gösterin. Cross, Panda'nın birinci sınıf ve benzersiz versiyonudur. Panda stilinin cesur özelliklerini vurgularken en üst seviye konfor ve teknolojiyi bir araya getiren sınıfının en iyi modelidir. Gerçek bir macera arıyorsanız, Panda Cross'u seçin.

DÜNYANIZ PARMAKLARINIZIN UCUNDA

BİLGİ-EĞLENCE SİSTEMİ

Panda'nın bilgi-eğlence sisteminde 5” radyo, AM/FM ayarına ek olarak USB ve Bluetooth bağlantısı bulunur.

Ayrıca Teknoloji Paketi’nde 7’’ radyo ve dokunmatik ekran da mevcuttur.

Fiat Panda Fiyat ve Özellikleri

GENİŞLİK: 1882 mm

UZUNLUK: 3686 mm

3705 mm (Cross)

YÜKSEKLİK: 1551 mm

1614 mm (Cross)

BAGAJ HACMİ: 225 Lt (Hibrit)

1.0 GSE 70CV Hibrit Motor

70 Maksimum güç kW​​ (HP) @rpm

51 (70) @6000

92 Maksimum Tork Nm (kgm) @rpm

92 (9,38) @3500

164 Maksimum hız (km/h)

13,9 Hızlanma 0-100​​ km/h

4,7/4,9 Ortalama yakıt tüketimi (l/100 km) – min/max

116/117 Karma CO2 Emisyon Değeri (g/km) – min/max

Fiat Panda Şubat Ayı Satış Fiyatı 830 bin 900 TL

Fiat Egea Sedan özellikleri ve güncel satış fiyatı

Yeni Egea'nın güvenlik ve bilgi eğlence özellikleriyle ilgili bilgilendirme için teşekkür ederiz. Görünüşünü daha da şık hale getirmek için sunulan paketlerle ilgili detaylar da oldukça ilgi çekici. Hangi paketin sizin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu görmek için detayları inceleyebilirsiniz.

Güvenlik Paketi (Limited Versiyon) özellikle sürüş güvenliği sağlamak için önemli sistemler sunuyor:

- Şerit Takip Asistanı: Aracın şerit dışına çıkması durumunda müdahale ederek sürüş güvenliğini artırır.

- Akıllı Hız Asistanı ve Trafik İşareti Tanımlama Sistemi: Trafik işaretlerini algılar ve hızınızı buna göre ayarlar.

- Yorgunluk Uyarı Asistanı: Sürücüyü yorgunluk belirtileri konusunda uyarır ve mola vermesini önerir.

- Çarpışma Uyarı ve Otonom Frenleme Sistemi: Potansiyel çarpışma riskini azaltır veya ortadan kaldırır.

- Akıllı Uzun Farlar: Gece sürüşlerini daha güvenli hale getirir.

Bilgi Eğlence kısmında ise Lounge versiyonunda öne çıkan özellikler şunlar:

- 10'' Tablet Ekran: Müzik ve diğer cihazlarınıza bağlanmanızı sağlar.

- Kablosuz Apple CarPlay™: iPhone cihazınızı aracınıza kablosuz olarak bağlayarak akıllı kullanım sağlar.

Diğer versiyonlar arasında da farklı özellikler bulunmaktadır. Hangi versiyonun sizin için uygun olduğunu belirlemek için özellikleri inceleyebilirsiniz.

Şubat ayı satış fiyatı: Fiat Egea Sedan - 814 bin 900 TL

Seat Ibiza fiyatı ve özellikleri

Seat Ibiza motor seçenekleri ve standart/opsiyonel donanımları oldukça geniş kapsamlı. İşte bazı dikkate değer özellikler:

Motor Seçenekleri:

- 1.0 EcoTSI 110 HP DSG: Bu motor seçeneği, 110 beygir gücünde ve DSG otomatik şanzıman ile sunulmaktadır.

Standart Donanımlar:

- 15" Gri Alüminyum Alaşımlı Jantlar

- Ön Sis Farları

- LED Gündüz Sürüş Farları

- EcoLED Ön Farlar

- Halojen Arka Farlar

- Isı Yansıtan Ön Cam

- Elektrikli Ayarlanabilir, Isıtmalı, Otomatik Katlanabilir Yan Aynalar

- Arka Park Sensörleri

- Çift Bölgeli Otomatik Klima

- 8" Dijital Gösterge Paneli

- Otomatik Yanan Kısa Farlar

- Eve Geliş/Evden Çıkış Aydınlatması (Coming/Leaving Home)

- Yağmur Sensörü

- Kendiliğinden Kararan Dikiz Aynası

- Elektrikli Ön ve Arka Camlar

- Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Elektromekanik Çok Fonksiyonlu Spor Deri Direksiyon

- 8,25" Dokunmatik Renkli Ekranlı Multimedya Sistemi

- Full Link Teknolojisi (Apple CarPlay, MirrorLink, Android Auto)

- Önde Aydınlatmalı USB-C Çıkışları

- Bluetooth

- 6 Hoparlörlü Ses Sistemi (4 hoparlör + 2 tweeter)

- Deri Vites Topuzu

- Deri El Freni

- Ön Konsolda Krom Dizayn Ögeleri

- Gri Renkli Havalandırma Izgaraları

- Gri İç Tavan Döşemesi

- Konfor Tip Koltuklar ve Siyah / Gri Kumaş Koltuk Döşemeleri

- Ön Kol Dayama

- Sürücü Koltuğu Yükseklik Ayarı

- Sürücü ve Yolcu Koltuğu Altı Göz/Saklama Alanı

- 60/40 Parçalı Katlanabilir Arka Koltuklar

- Çift Kademeli Bagaj

Güvenlik Özellikleri:

- Sürücü ve Yolcu Ön-Yan-Perde Hava Yastıkları

- Aktif Gergili Ön Emniyet Kemeri

- Arka Koltuklarda 2 adet Çocuk Koltuğu Sabitleyici (ISOFIX) ve Top Tether

- Hırsızlığa Karşı Korumalı Şifreli Bijonlar

- Ön ve Arka Disk Frenler

- Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC)

- Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS)

- Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD)

- Elektronik Patinaj Önleme Sistemi (ASR)

- Elektronik Dinamik Diferansiyel Kilidi (XDS)

- Elektronik Motor Çekiş Kontrolü (MSR)

- Hidrolik Fren Asistanı (HBA)

- Elektronik Stabilite Frenleme Sistemi (ESBS)

- Ön Bölge Asistanı (Front Assist) / Şehiriçi Acil Frenleme Fonksiyonu (EBA)

- Hız Sabitleme Sistemi (Cruise Control) ve Hız Sınırlayıcı

- Şerit Takip Asistanı (LKS)

- İkincil Çarpışma Freni

- Yorgunluk Tespit Sistemi

- Lastik Basınç Uyarısı

- Yokuş Kalkış Destek Sistemi (Hill Hold)

- Tüm Koltuklarda Sesli ve Görsel Emniyet Kemeri Uyarısı

- Immobilizer (Elektronik Hırsızlık Önleme Sistemi)

- Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit Sistemi

Bu özellikler, sürüş güvenliği ve konforu ön planda tutarak geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi amaçlıyor gibi görünüyor.

Şubat ayı satış fiyatı Seat Ibiza - 827 bin TL

Hyundai i20 özellikleri ve güncel satış fiyatı

Hyundai İ20 Jump modeli, geniş bir teknik ve donanım yelpazesi sunuyor. İşte bazı dikkat çekici özellikler:

Motor ve Performans:

- 1.2 litrelik benzinli motor, 84 PS güç üretiyor ve 118 Nm tork sağlıyor.

- Maksimum hızı 173 km/sa ve 0-100 km/sa hızlanma süresi 13.1 saniyedir.

- Motor tipi sıralı tip çok nokta enjeksiyonlu ve 5 ileri manuel şanzımanla eşleştirilmiştir.

Yakıt Tüketimi ve CO2 Emisyonu:

- Yakıt tüketimi düşük, ortalama 5.7 litre/100 km'dir.

- CO2 emisyonu ise 130 g/km olarak belirtilmiştir.

Boyutlar:

- Uzunluk: 4.065 mm

- Genişlik: 1.775 mm

- Yükseklik: 1.450 mm

- Dingil mesafesi: 2.580 mm

- Bagaj hacmi: 352 - 1.165 litre arasında değişir.

Güvenlik:

- ABS + EBD + BAS

- ESP + TCS + VSM

- Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC)

- Lastik Basınç Göstergesi (TPMS)

- Acil Durum Fren Sinyali (ESS)

- Çoklu Çarpışma Önleme Fren Sistemi (MCB)

- Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları

- Yan ve Perde Hava Yastıkları

- Şerit Takip Asistanı (LFA)

- Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW)

- Uzun Far Asistanı (HBA)

- Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA)

- Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA)

Teknoloji:

- 4.2" renkli LCD gösterge bilgi ekranı

- USB Type-C girişi (ön/arka)

- Bluetooth bağlantısı ve sesli komut sistemi

- 8" dokunmatik ekranlı bilgi eğlence sistemi

- Hoparlör adedi: 4

İç Donanım:

- Kumaş koltuklar

- Direksiyondan kumandalı müzik sistemi

- Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon

- Elektrikli ön ve arka camlar

- Manuel klima

Dış Donanım:

- 15" jantlar

- Otomatik yanıp sönen farlar

- Gündüz sürüş farları

- LED arka stop lambaları

- Gövde rengi yan aynalar ve kapı kolları

- Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar

Bu özellikler, genel olarak güvenlik, konfor ve teknoloji açısından zengin bir deneyim sunuyor gibi görünüyor.

Şubat ayı satış fiyatı Hyundai i20 - 865 bin TL

Renault Clio özellikleri ve güncel fiyatı

Clio modeli, kompakt bir hatchback aracı olarak dikkat çekiyor. İşte özellikleri:

Motor ve Performans:

1.0 litrelik 3 silindirli benzinli motor, 90 hp güç ve 142 Nm tork üretiyor.

X-Tronic (VT Vites) şanzıman ve önden çekiş sistemi ile güçlendirilmiştir.

0-100 km/s hızlanma süresi 12.4 saniyedir, maksimum hızı ise 175 km/saattir.

Yakıt Tüketimi:

Şehir içi 6.0 lt, şehir dışı 4.4 lt, ortalama ise 5.0 lt/100 km yakıt tüketir.

Yakıt deposu hacmi 42 litre olarak belirtilmiştir.

Boyutlar:

Uzunluk: 4050 mm

Genişlik: 1798 mm

Yükseklik: 1440 mm

Bagaj kapasitesi 391 litre olarak ölçülmüştür.

Donanım:

Standart donanımlar arasında ABS, hız sınırlandırıcısı, yokuş kalkış desteği gibi güvenlik özellikleri yer alır.

İç donanımda elektrikli camlar, klima, Bluetooth gibi özellikler bulunurken, dış donanımda ön sis farları, gündüz yanıp sönen farlar gibi detaylar bulunmaktadır.

Multimedya özellikleri arasında radyo, USB ve AUX girişleri, hoparlörler gibi standart özellikler yer alır.

Bu özelliklerle Clio, şehir içi kullanımda pratik ve ekonomik bir seçenek sunuyor gibi görünmektedir.

Şubat ayı satış fiyatı ise Renault Clio - 870 bin TL

Citroen C3 özellikleri ve satış fiyatı

C3 modeli, bir diğer kompakt hatchback araç seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. İşte özellikleri:

Motor ve Performans:

1.2 litrelik 3 silindirli benzinli motor, 110 hp güç ve 205 Nm tork üretiyor.

EAT6 şanzıman ve önden çekiş sistemi ile güçlendirilmiştir.

0-100 km/s hızlanma süresi 10.0 saniyedir, maksimum hızı ise 193 km/saattir.

Yakıt Tüketimi:

Ortalama yakıt tüketimi 6.0 lt/100 km'dir.

Yakıt deposu hacmi 47 litre olarak belirtilmiştir.

Boyutlar

Uzunluk: 3996 mm

Genişlik: 1749 mm

Yükseklik: 1490 mm

Bagaj kapasitesi 300 litre olarak ölçülmüştür.

Donanım:

Standart donanımlar arasında ABS, hız sabitleme sistemi, ESP gibi güvenlik özellikleri yer alır.

İç donanımda elektrikli camlar, klima, Bluetooth gibi özellikler bulunurken, dış donanımda ön sis farları, yağmur sensörlü ön cam silecekleri gibi detaylar bulunmaktadır.

Multimedya özellikleri arasında Android Auto, Apple CarPlay, USB girişi gibi standart özellikler yer alır.

Bu özelliklerle C3, şehir içi ve şehir dışı kullanımda rahat ve konforlu bir sürüş deneyimi sunmaktadır.

Şubat ayı satış fiyatı Citroen C3 - 872 bin 800 TL

Dacia Sandero Stepway özellikleri ve fiyatı

2023 Dacia Sandero Stepway özellikleri şu şekildedir:

Tasarım:

Y ışık imzalı halojen farlar.

Mat siyah modüler tavan barları.

Mat siyah yan aynalar.

"Stepway" kumaş döşeme.

Deri direksiyon.

Teknoloji ve Konfor:

Otomatik far sistemi.

Hız ayarlayıcı ve sınırlayıcı (Cruise Control).

Elektrik takviyeli direksiyon.

Yol bilgisayarı.

3,5" TFT gösterge paneli.

ECO Mode.

Ön kol dayama.

Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu.

Arka orta koltuk başlığı.

Güvenlik:

Acil fren destek sistemi (AFUAFD).

Anti-blokaj fren sistemi (ABS).

Sürücü, ön yolcu, yan hava yastıkları.

Elektronik denge programı (ESPHSA).

Lastik basınç göstergesi.

Acil durum çağrısı (SOS).

Bu özelliklerle, 2023 Dacia Sandero Stepway modeli, güvenli, konforlu ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Şubat ayı şatış fiyatı Dacia Sandero Stepway - 874 bin TL

Fiat Egea Hatchback fiyatı ve özellikleri

Egea Hatchback özellikleri

Araç Tipi: Binek Araç / C Segment

Kasa Tipi / Kapı Sayısı: Hatchback / 5 Kapı

Motor Tipi: Benzinli / 4 silindir

Üretim Yılı: 2023

Yakıt Tüketimi (WLTP Ortalama Değerler): 6.6 lt / 6.8 lt

Motor Gücü: 95 hp

Şanzıman: Manuel / 6 Vites / Önden Çekiş

Hızlanma 0-100 km/saat: 12.4 sn

Azami Sürat: 182 km/saat

Motor Hacmi: 1368 cc

Maksimum Tork: 127 Nm / 4.500 rpm

Yakıt Depo Hacmi: 50 lt

Boyutlar: Uzunluk: 4368 mm, Genişlik: 1792 mm, Yükseklik: 1495 mm

Net Ağırlık: 1200 kg

Bagaj Kapasitesi: 440 lt

Lastik Ölçüleri: 205/55 R16 91H

Güvenlik: ABS, Devrilme Kontrol Sistemi, Fren Yardım Sistemi, Isofix Hazırlığı, Yan Hava Yastığı, Yokuşta Kalkış Desteği

İç Donanım: Bluetooth, Direksiyon Simidi - Derinlik Ayarı, Direksiyon Simidi - Yükseklik Ayarı, Elektrikli Camlar, Klima, Koltuk Döşemesi - Döşeme Malzemesi, Park Mesafe Sensörü

Dış Donanım: Ön Sis Farları, Yan Aynalar - Isıtmalı

Multimedya: Müzik Sistemi - Radyo, Portatif Müzik Cihazları Bağlantısı - USB Girişi Ön

Konfor: Ön Koltuk Kol Dayaması

Sürüş: ESP (Denge Kontrolü), Hidrolik Direksiyon - Hıza Duyarlı, Virajlama Işıklar/kaldırım Aydınlatma

Şubat ayı satış fiyatı Fiat Egea Hatchback - 874 bin 900 TL,

Bu araçlar, Türkiye’de 800 bin TL’nin altında satılan tek otomobillerdir. Diğer araçların fiyatları ise 800 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişmektedir.