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Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Sigara alışverişlerinde ek ücret talep eden işletmelere karşı TESK'ten sert uyarı geldi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 14:20
Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Sigara Alımlarında Yeni Dönem

Türkiye genelinde sigara satışı yapan esnaflara yönelik son dakika yazısı yayımlandı. Artan sigara fiyatları nedeniyle kredi kartı ya da bankamatik kartı ile yapılan alımlarda ek ücret talep edilmesi, tüketicilerin belini bükmeye başladı. Ancak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından alınan yeni kararlar, vatandaşlara bir nebze olsun rahatlama sağlayabilir.

TESK'ten Sert Uyarı

TESK'in yayımladığı duyuruda, sigara satışlarında kredi veya banka kartı kullanımında “komisyon” veya “hizmet bedeli” adı altında ek ücret talep eden bazı perakende işletmelerine yönelik sert uyarılar yapıldı. Böyle uygulamalar, hem tüketicileri mağdur ediyor hem de dürüst ticaret yapan esnaflar arasındarekabeti olumsuz etkiliyor.

Bakanlıklarla İş Birliği

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

TESK, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu'nun talebi doğrultusunda, Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği yaparak konuyla ilgili netlik sağladı. “Sigara satışlarında hizmet bedeli adı altında ek ücret talep edilmesi yasal mı?” sorusunun yanıtını arayan TESK, bakanlıklardan aldığı cevaplar doğrultusunda bir genelge yayınlayarak tüm esnaf ve sanatkârları bilgilendirdi.

Yasal Zorunluluklar

Yayımlanan genelgede, üye işyerlerinin banka kartı veya kredi kartı ile yapılan ödemeleri kabul etmek zorunda olduğu ve bu ödemelerden herhangi bir ad altında (komisyon, hizmet bedeli vb.) ek ücret talep etmenin yasalara aykırı olduğu vurgulandı.

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