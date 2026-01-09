Siirt Emniyeti 15 Bin Çocuğa Ücretsiz Giyim ve Kırtasiye Desteği

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, 'El Ele Sıcak Kalpler Projesi' ile il genelinde 15 bin ihtiyaç sahibi çocuğa ücretsiz giyim ve kırtasiye desteği sağladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:33
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, toplumun her kesimine dokunan sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirdiği projeyle il genelinde 15 bin ihtiyaç sahibi çocuğa ücretsiz giyim ve kırtasiye desteği sağladı.

Sosyal Market ile çocuklara özel destek

İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında kurulan Sosyal Market, yıl boyunca açık kalarak binlerce ailenin yüzünü güldürdü. Çocuklar, yaşlarına ve ihtiyaçlarına uygun kıyafet ile kırtasiye malzemelerini ücretsiz temin etme imkânı buldu.

Proje, iş birliği ve dayanışma ile büyüdü

Çalışma, Siirt Polis Teşkilatını Güçlendirme Derneği tarafından desteklenen ve "El Ele Sıcak Kalpler Projesi" adıyla yürütülen bir dayanışma örneği olarak öne çıktı. Dernek üyeleri, hayırsever vatandaşlar ve bağışçılar sayesinde proje 15 bin çocuğa ulaştı; aileler sosyal ve ekonomik anlamda desteklendi.

Destek vermek isteyenlere bilgi

Projeye katkı sağlamak isteyen hayırsever vatandaşlar, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile iletişime geçerek ayni bağışta bulunabilir veya kargo yoluyla destek verebilirler.

Amaç ve teşekkür

Projenin temel amacı, minik kalplere dokunmak, çocukların yalnız olmadıklarını hissetmelerini sağlamak ve geleceğe daha umutla bakmalarına katkıda bulunmaktır. Siirt Valiliği himayesinde yürütülen çalışmaya katkı sunan tüm sivil toplum kuruluşlarına, hayırsever iş insanlarına, bağışçılara ve duyarlı vatandaşlara teşekkür edilir; çocukların yarınlarına umut olan herkese şükran sunulur.

