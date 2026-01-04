DOLAR
Siirt'te Kapanan Yollar Açıldı: Hastalar Ambulanslara Ulaştırıldı

Siirt'te yoğun kar nedeniyle kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerince açılarak birçok hasta 112 ve UMKE ekiplerine ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:32
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:32
Siirt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmasıyla açıldı ve çok sayıda hasta sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Yolların Açılması ve Hastaların Sevki

Karla kaplı yolların açılmasıyla yürütülen çalışmalarda çok sayıda hasta 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerine sevk edildi. Ekipler zorlu hava şartlarına rağmen uzun saatler süren müdahalelerle köylere ulaştı.

Pervari ilçesi Keskin köyü'nde kalp hastası olan 35 yaşındaki Nurmaz Solmaz için karla kapalı yol, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışması sonucu açıldı ve hasta 112 sağlık personeline teslim edildi.

Söğütönü köyü'nde düşme sonucu kalça kırığı şüphesi bulunan 60 yaşındaki Nadir Bilen'e ekipler yaklaşık 7 saat sonra ulaştı; hasta 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Ayrıca 6 çocuk yüksek ateş ve bir yetişkin de düşmeye bağlı kalça kırığı nedeniyle karla kapalı yolun açılmasının ardından 112 Acil Servis ekiplerine sevk edildi.

Karşıyaka köy yoluna düşen çığ nedeniyle bölgeye hızla müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Şirvan'daki Müdahale ve Yangın

Şirvan ilçesi Cevizlik köyü'nde hidrosefali hastası olan 6 yaşındaki Berkay Sizgek'e ekipler yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu ulaştı. Hasta, 112 sağlık çalışanlarına teslim edilerek ambulansla köyden sevk edildi.

Aynı köyde henüz bilinmeyen bir nedenle bir evin çatısında çıkan yangın, Siirt İl Özel İdaresi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü; evin boş olması muhtemel bir faciayı önledi.

Yetkililerin Açıklaması

Yetkililer, olumsuz hava şartlarına rağmen Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü ve vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkânların seferber edildiğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

