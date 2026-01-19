Siirt'te Kar Engelini Aşan Kurtarma: Yolda Kalan Aile ve Yeni Doğan Bebek Kurtarıldı

Siirt'te kar yağışı ulaşımı aksattı, ekipler iki vakayı başarıyla sonuçlandırdı

Siirt genelinde etkili olan kar yağışı sonucu ulaşımda yaşanan aksamalarda İl Özel İdaresi ekipleri hızlı müdahalelerle vatandaşları güvenli noktalara ulaştırdı. Şirvan ve Pervari ilçelerinde gerçekleşen iki olayda, bir aile ile yüksek ateş şikayeti bulunan yeni doğan bebek hastaneye sevk edildi.

Şirvan'da yolda mahsur kalan aile kurtarıldı

Şirvan ilçesine bağlı Yamaçlı köyünde kar nedeniyle yolda mahsur kalan 01 AGF 994 plakalı araçta bulunan Şemsettin Doğan, Ali Durmuş ve Hicran Durmuş, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle aile güvenli bir şekilde ulaştırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ailenin taziye için İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı kaydedildi.

Pervari'de yüksek ateşli yeni doğan bebek ulaştırıldı

Pervari ilçesi Düğüncüler köyünde yüksek ateş şikayeti olan yeni doğan bebek Ronayi Erten için de ekipler seferber oldu. Kar nedeniyle aksayan güzergâhta yol açma çalışması yapan ekipler, yürütülen çalışmanın ardından yaklaşık 4 saat sonra bebeği sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaları aralıksız sürdürdüğünü açıkladı.

