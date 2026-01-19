Siirt'te Kar Engelini Aşan Kurtarma: Yolda Kalan Aile ve Yeni Doğan Bebek Kurtarıldı

Siirt’te kar nedeniyle yolda mahsur kalan aile ve yüksek ateş şikayetli yeni doğan bebek, İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle güvenle hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:27
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:41
Siirt'te Kar Engelini Aşan Kurtarma: Yolda Kalan Aile ve Yeni Doğan Bebek Kurtarıldı

Siirt'te kar yağışı ulaşımı aksattı, ekipler iki vakayı başarıyla sonuçlandırdı

Siirt genelinde etkili olan kar yağışı sonucu ulaşımda yaşanan aksamalarda İl Özel İdaresi ekipleri hızlı müdahalelerle vatandaşları güvenli noktalara ulaştırdı. Şirvan ve Pervari ilçelerinde gerçekleşen iki olayda, bir aile ile yüksek ateş şikayeti bulunan yeni doğan bebek hastaneye sevk edildi.

Şirvan'da yolda mahsur kalan aile kurtarıldı

Şirvan ilçesine bağlı Yamaçlı köyünde kar nedeniyle yolda mahsur kalan 01 AGF 994 plakalı araçta bulunan Şemsettin Doğan, Ali Durmuş ve Hicran Durmuş, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle aile güvenli bir şekilde ulaştırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ailenin taziye için İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı kaydedildi.

Pervari'de yüksek ateşli yeni doğan bebek ulaştırıldı

Pervari ilçesi Düğüncüler köyünde yüksek ateş şikayeti olan yeni doğan bebek Ronayi Erten için de ekipler seferber oldu. Kar nedeniyle aksayan güzergâhta yol açma çalışması yapan ekipler, yürütülen çalışmanın ardından yaklaşık 4 saat sonra bebeği sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaları aralıksız sürdürdüğünü açıkladı.

KAR NEDENİYLE ULAŞIMIN AKSADIĞI GÜZERGAHTA YOL AÇMA ÇALIŞMASI YAPAN EKİPLER, YAKLAŞIK 4 SAAT SONRA...

KAR NEDENİYLE ULAŞIMIN AKSADIĞI GÜZERGAHTA YOL AÇMA ÇALIŞMASI YAPAN EKİPLER, YAKLAŞIK 4 SAAT SONRA BEBEĞİ SAĞLIK EKİPLERİNE ULAŞTIRDI.

SİİRT'İN ŞİRVAN İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLDA KALAN AİLE VE PERVARİ İLÇESİNDE YÜKSEK ATEŞ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 22 Yeni Yol Süpürme Aracı — Filoda 50'ye Ulaştı
2
Meteoroloji 13. Bölge'den Kuvvetli Kar, Buzlanma ve Çığ Uyarısı
3
Suşehri'de 'Kardan Döner' İkramı — Döner Ustası Muhammet Güner
4
Kars’ta 208 Köy Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapandı
5
Eskişehir Belpınar'da Sit Alanı Mezarlık Sorunu
6
Pazaryeri Emniyeti'nden Kapsamlı Denetim ve Dolandırıcılık Uyarısı
7
Zara'da Zimem Geleneği: Veresiye Defteri Yakılarak Kapatıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları