Siirt'te Karla Mücadele: Belediye Ekipleri 7/24 Sahada

Siirt'te yoğun karla mücadele çalışmaları sürüyor; ekipler ana arterlerde kar küreme, tuzlama ve buzlanma önlemlerini 7 gün 24 saat gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:16
Siirt'te Karla Mücadele: Belediye Ekipleri 7/24 Sahada

Siirt'te karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

Belediye ekipleri 7/24 sahada

Siirt’te etkisini artıran kar yağışına karşı belediye ekiplerinin çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor. Valilikten yapılan açıklamada, Ulaşım Hizmetleri, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüklerine bağlı ekiplerin sahada görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ana arterler başta olmak üzere yoğun kullanılan cadde ve güzergâhlarda kar küreme, tuzlama ve buzlanmaya karşı müdahale çalışmalarının öncelikli olarak yürütüldüğü vurgulandı.

Sürücülere yönelik uyarıda, buzlanmaya karşı gerekli tedbirlerin alınması önemle hatırlatıldı. Ayrıca sürücülerin araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarının gerekliliğine dikkat çekildi.

Olası acil durumlarda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ile belediyeye ve diğer iletişim kanalları üzerinden yetkililere ulaşabilecekleri bildirildi.

Valilik, belediyenin olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü aktardı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

