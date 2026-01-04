DOLAR
Siirt'te Karla Mücadele Yolları Açtı: Hastalar Sağlık Ekiplerine Ulaştırıldı

Siirt'te karla kapanan köy yolları İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı; çok sayıda hasta 112 ve UMKE ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:18
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:18
Siirt'te karla kapanan yollar açıldı, hastalar sağlık ekiplerine ulaştırıldı

Siirt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen uzun saatler süren çalışmalarla yolları açarak hastaların 112 ve UMKE ekiplerine ulaştırılmasını sağladı.

Müdahale edilen vakalar

Pervari ilçesi Keskin köyünde kalp hastası olan 35 yaşındaki Nurmaz Solmaz için karla kapalı yol, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışması sonucu açıldı. Hasta, 112 sağlık personeline teslim edildi.

Söğütönü köyünde düşme sonucu kalça kırığı şüphesi bulunan 60 yaşındaki Nadir Bilene ekipler tarafından yaklaşık 7 saat sonra ulaşıldı ve hasta 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Karla kapalı yolun açılmasının ardından 6 çocuk (yüksek ateş) ve bir yetişkin (düşmeye bağlı kalça kırığı) 112 Acil Servis ekiplerine sevk edildi. Karşıyaka köyü yoluna düşen çığ nedeniyle bölgeye hızlı müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Şirvan İlçesi Cevizlik köyünde hidrosefali hastası olan 6 yaşındaki Berkay Sizgeke ekipler tarafından yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı. Hasta, 112 sağlık çalışanlarına teslim edilerek ambulansla köyden sevk edildi.

Aynı köyde, henüz bilinmeyen bir nedenle bir evin çatısında çıkan yangın, Siirt İl Özel İdaresi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin boş olması olası bir faciayı önledi.

Ekiplerin çalışması ve yetkili açıklaması

Yetkililer, olumsuz hava şartlarına rağmen İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekiplerinin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü ve vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkânların seferber edildiğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

