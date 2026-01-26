Siirt'te Karla Mücadelesi Aralıksız: 7/24 Ekipler Sahada

Siirt’te etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına karşı Siirt Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmaların kapsamı

Ana arterler, ara sokaklar ve bağlantı yollarında kar küreme ve tuzlama faaliyetleri yoğun şekilde yürütülürken, kaldırımlarda da yaya güvenliğini artırmaya yönelik temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kent genelinde 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen çalışmalarla, buzlanma riskine karşı gerekli tüm tedbirler alınıyor. Yetkililer, sürücülerin güncel hava ve yol durumunu dikkate alarak trafik kurallarına uymaları ve kış şartlarına uygun önlemleri almaları konusunda uyardı.

Acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezinin 7 gün 24 saat hizmet verdiği hatırlatıldı.

Bilinçli ve tedbirli hareket çağrısı

Siirt’te ulaşımın güvenli ve sorunsuz şekilde sağlanması amacıyla karla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

SİİRT’TE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINA KARŞI, BELEDİYE EKİPLERİ ULAŞIMIN AKSAMAMASI VE YAYA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA KENT GENELİNDE ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.