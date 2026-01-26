Siirt'te Karla Mücadelesi Aralıksız: 7/24 Ekipler Sahada

Siirt Belediyesi, yoğun kar yağışıyla mücadelede ana arterler, ara sokaklar ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:28
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:55
Siirt’te etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına karşı Siirt Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmaların kapsamı

Ana arterler, ara sokaklar ve bağlantı yollarında kar küreme ve tuzlama faaliyetleri yoğun şekilde yürütülürken, kaldırımlarda da yaya güvenliğini artırmaya yönelik temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kent genelinde 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen çalışmalarla, buzlanma riskine karşı gerekli tüm tedbirler alınıyor. Yetkililer, sürücülerin güncel hava ve yol durumunu dikkate alarak trafik kurallarına uymaları ve kış şartlarına uygun önlemleri almaları konusunda uyardı.

Acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezinin 7 gün 24 saat hizmet verdiği hatırlatıldı.

Bilinçli ve tedbirli hareket çağrısı

Siirt’te ulaşımın güvenli ve sorunsuz şekilde sağlanması amacıyla karla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

