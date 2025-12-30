Siirt'te Minibüs Kıl Payı Atlattı: Kaza Anı Kamerada
Kurtalan-Batman karayolunda buzlanma
Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeki bir minibüsün kıl payı atlattığı kaza anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan-Batman karayolu'nda seyir halindeki minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan buzlanma sonucu kaydı.
Görüntülerde minibüsün sağa sola savrulduğu anlar net biçimde görülüyor. Minibüs şoförünün yaptığı manevraların ardından araç toparlanıp yoluna devam etti.
