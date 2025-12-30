DOLAR
Siirt'te Minibüs Kıl Payı Atlattı: Kaza Anı Kamerada

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda minibüsün kıl payı atlattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:24
Kurtalan-Batman karayolunda buzlanma

Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeki bir minibüsün kıl payı atlattığı kaza anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan-Batman karayolu'nda seyir halindeki minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan buzlanma sonucu kaydı.

Görüntülerde minibüsün sağa sola savrulduğu anlar net biçimde görülüyor. Minibüs şoförünün yaptığı manevraların ardından araç toparlanıp yoluna devam etti.

KURTALAN İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN KIL PAYI ATLATTIĞI KAZA KAMERAYA YANSIDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

