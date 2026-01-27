Artvin Şavşat Kocabey'de 7’den 70’e Tahta Kızak Keyfi

Artvin'in Şavşat ilçesi Kocabey köyünde yoğun kar sonrası 7’den 70’e tahta kızaklarla kayarak kışın tadı çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:53
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:08
Yoğun kar yağışı köyde renkli ve neşeli görüntüler oluşturdu

Artvin’in Şavşat ilçesi Kocabey köyünde etkili olan yoğun kar yağışının ardından köy halkı kışın tadını doyasıya çıkardı.

7’den 70’e herkesin katıldığı kızak keyfi, ortaya renkli ve neşeli görüntüler çıkardı. Kar kalınlığının yer yer artmasıyla birlikte çocuklar, gençler ve yaşlılar geleneksel tahta kızaklarla köy yolunda kaymaya başladı.

Soğuk havaya rağmen bir araya gelen vatandaşlar, uzun süre kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Kimi zaman düşenler olsa da ortaya çıkan görüntüler izleyenleri gülümsetti.

Yerel halkın bir araya gelerek oluşturduğu bu kareler, kışın köy yaşamına kattığı sıcak ve samimi atmosferi gözler önüne serdi.

ARTVİN’İN ŞAVŞAT İLÇESİ KOCABEY KÖYÜNDE YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN VATANDAŞLAR, GELENEKSEL TAHTA KIZAKLARLA TÜRK BAYRAĞI EŞLİĞİNDE KAYARAK KIŞIN KEYFİNİ DOYASIYA ÇIKARDI.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

