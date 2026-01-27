Artvin Şavşat Kocabey'de 7’den 70’e Tahta Kızak Keyfi

Yoğun kar yağışı köyde renkli ve neşeli görüntüler oluşturdu

Artvin’in Şavşat ilçesi Kocabey köyünde etkili olan yoğun kar yağışının ardından köy halkı kışın tadını doyasıya çıkardı.

7’den 70’e herkesin katıldığı kızak keyfi, ortaya renkli ve neşeli görüntüler çıkardı. Kar kalınlığının yer yer artmasıyla birlikte çocuklar, gençler ve yaşlılar geleneksel tahta kızaklarla köy yolunda kaymaya başladı.

Soğuk havaya rağmen bir araya gelen vatandaşlar, uzun süre kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Kimi zaman düşenler olsa da ortaya çıkan görüntüler izleyenleri gülümsetti.

Yerel halkın bir araya gelerek oluşturduğu bu kareler, kışın köy yaşamına kattığı sıcak ve samimi atmosferi gözler önüne serdi.

