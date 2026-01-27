İzmir'de Yağışlar Barajları Rahatlattı: Tahtalı'da Doluluk Artışı

Barajlarda hızlı doluş

İzmir genelinde son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, kentteki barajların su seviyelerini yukarı taşıdı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre havzalardaki su akışı hızlanırken, kentin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi %1,11 seviyesine yükseldi. Çeşme Kutlu Aktaş ve Balçova barajlarında da doluluk oranlarında artış gözlemlendi.

Uzman görüşü: 'Yağmur bombası' tartışması

Prof. Dr. Doğan Yaşar (TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi), İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gündeme getirdiği 'yağmur bombası' projesini değerlendirdi. Yaşar, yöntemin 1946'dan beri bilindiğini ancak kesin başarısının literatürde kanıtlanmadığını vurguladı: 'Yağmur bulutlarına gümüş iyodür enjekte edilerek yapılan bu işlemde yüzde 2 ila 5 oranında bir artış hedeflense de, literatürde net bir başarı verisi yok.'

Yaşar, ABD'nin 2003'te, İsrail'in 2020'de bu yöntemi terk ettiğini; Çin'in 2014'te yoğun gümüş iyodür kullanımının toprak ve suyu zehirlediğini tespit ederek uygulamayı durdurduğunu hatırlattı. Türkiye'de 1992 kuraklığında yapılan 25 denemenin sonuç vermediğini ve yağışların rüzgarla başka bölgelere kaydığını aktardı.

Beklentiler ve yönetim uyarısı

Barajlardaki yükseliş eğilimine değinen Prof. Dr. Yaşar, Tahtalı Barajı'ndaki toparlanma sürecine ilişkin değerlendirmesini de paylaştı: 'Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranı en dip noktadan, gelen yağışlarla birlikte toparlanma sürecine girdi. Yüzde 0,98 seviyelerinden yükselen su seviyesinin, devam eden yağışlarla ay sonuna kadar yüzde 2-3 bandına oturması öngörülüyor. 2026 yılının yağışlı bir yıl olacağı tahminiyle, nisan sonu veya mayıs başında doluluk oranının yüzde 15 seviyelerini aşmasını bekliyoruz.'

Yaşar ayrıca, su kıtlığı iddialarına karşı şu değerlendirmeyi yaptı: 'İzmir'de ve Türkiye'de su sorunu yoktur, yönetimsel strateji eksikliği vardır.' Müdahaleci teknikler yerine mevcut su kaynaklarının bilimsel ve etkin yönetiminin öncelenmesi gerektiğini belirtti ve su tasarrufu ile yönetiminin önemini vurguladı.

