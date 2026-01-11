Sivas'ta Kızılçan Gölü dondu — Güneşe göre renk değişimi

Sivas'ın Zara ilçesindeki Kızılçan Gölü, soğuk hava nedeniyle dondu. Turkuaz rengiyle bilinen gölde kar kalınlığı 30 cm'ye ulaştı; donan göl havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 09:59
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:33
Kızılçan Gölü, Sivas'ta etkili olan soğuk havanın etkisiyle donarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sivas’ın en büyük krater göllerinden biri olan göl, ziyaretçilerin ilgisini çeken doğal bir güzellik olarak öne çıkıyor.

Canova köyüne yaklaşık 2 kilometre mesafede ve uçsuz bucaksız arazide 100 metrelik bir çukurda yer alan Kızılçan Gölü, yaz aylarında turkuaz rengiyle "Anadolu'nun nazar boncuğu" olarak anılıyor. Son dönemdeki soğuk hava nedeniyle göl yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Arazideki kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi bulurken, donan göl havadan görüntülendi ve bölgeden gelen fotoğraflar sosyal medyada ilgi gördü.

Bekir Başar ise gölün özelliğini ve kış koşullarını şöyle anlattı: "Şu anda Canova köyünün Güney kısmında bulunan Kızılçan Gölü’ndeyiz. Burası suyun renginin değişmesiyle ünlü botanik bir göldür. Güneşin tepedeki durumuna göre turkuaz, kahverengi ve siyaha yakın bir renk alabilir. Gölümüzün içerisinde çok büyük balıklar da mevcuttur. Yazın gelen misafirler bunları görebiliyor. Bu sene kış biraz ağır geçiyor. Ondan dolayı burası da dondu. Bu gölün çevresinde kamp yapılıyor, gelin ve damat çekimleri yapılıyor. Buranın çok güzel bir görüntüsü var. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

