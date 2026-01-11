Kış Lastiği Yetmez: Atilla Ayhan'dan Sürücülere Hayati Uyarılar

Doğu Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Atilla Ayhan, kış lastiğinin tek başına trafikte güvenliği sağlamaya yetmediğini belirterek, araç bakımı, doğru sürüş teknikleri ve kış şartlarına uygun hazırlıkların önemine dikkat çekti.

Sürücülere temel hazırlık ve tedbirler

Kış aylarında artan kar yağışı, buzlanma ve kötü hava koşulları trafikte riskleri artırıyor. Ayhan, sürücülerin yalnızca kış lastiğine güvenmemesi gerektiğini, araçların her yönüyle trafiğe hazır hale getirilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Öne çıkan uyarılar: araç sıvı bakımları, antifirizli cam suyu kullanımı, yakıt deposunun dolu tutulması ve yolda kalmaya karşı yiyecek, içecek ve battaniye gibi malzemelerin araçta bulundurulması gerekiyor. Ayrıca yola çıkmadan önce araç üzerindeki karların ve camlardaki buzların mutlaka temizlenmesi gerektiği vurgulandı.

Ayhan, sürücülere tercih konusunda da uyarıda bulunarak ana arterlerin kullanılmasının önemine dikkat çekti: ana caddelerde yol temizliği ve tuzlama daha düzenli olduğu için, ara sokaklardaki buzlanma ve kar birikintileri risk oluşturuyor.

"Yolda kalma ihtimaline karşı yiyecek içecek ve battaniye gibi malzemeleri hazır durumda bulundurmamız gerekiyor"

Lastik basıncı ve sürüş teknikleri

Ayhan, kış koşullarında sürüş davranışlarının değiştirilmesi gerektiğini, ani hızlanma, ani direksiyon ve ani fren hareketlerinden kaçınılmasının önemini vurguladı. Geliştirdikleri slogandan alıntıyla, "Tatlı fren, tatlı gaz; debriyaja hiç korkmadan bas" prensibinin uygulanması gerektiğini belirtti.

"Lastik hava basınçlarını düşürdüğümüz zaman tekerleklerin diş derinlikleri kayboluyor"

Ayhan, lastik basınçlarına ilişkin şu tavsiyeleri paylaştı: lastik hava basınç değerleri öğrenilmelidir; kış aylarında lastik hava basınçlarının yüzde 10’luk toleransla şişirilmesi önerilmektedir. Bu sayede diş derinlikleri korunacak ve lastikler zemine daha iyi temas ederek tutunmayı artıracaktır.

Takip mesafesi konusunda da uyarıda bulunan Ayhan, normal şartlardaki "hız artı metre" kuralının kış koşullarında 5-10 kat artırılması gerektiğini söyledi. Bu, güvenli duruş mesafesi sağlayarak olası kazaları önlemede kritik rol oynayacaktır.

Sonuç olarak Ayhan, sürücüleri daha sabırlı, sakin ve dikkatli araç kullanmaya davet ederek, virajlarda asgari hızın korunması ve direksiyon manevralarının hızlı yapılmamasının önemini yineledi.

