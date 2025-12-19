Sinop'ta Hz. Mevlânâ Anma Programı — Huzur Vakti Vuslatın 752. Yılında

Sinop'ta Hz. Mevlânâ anıldı: 'Huzur Vakti' temasıyla Vuslatın 752. yılı

Etkinlik ve katılımcılar

Sinop'ta geleneksel 'Edebiyat, Tarih ve Müzik Akşamları' etkinliği, bu hafta Hz. Mevlânâ'nın vuslatının 752. yıl dönümüne özel programla gerçekleştirildi. Program, Meydankapı Genç Ofis'te 'Huzur Vakti: Vuslatın 752. Yılında Mevlânâ ve İnsan' teması çerçevesinde düzenlendi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sabri Bilgin ve Prof. Dr. Rıza Bayrak, akademik ve idari personel, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

Konuşma ve vurgulanan temalar

Programın moderatörlüğünü Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Adem Orakçı üstlendi. Konuşmacı olarak Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arş. Gör. Dr. Gülsüm Rüveyda Gül sunum yaptı.

Dr. Gül, Hz. Mevlânâ'nın yaşamı, öğretileri ve insan anlayışı üzerine kapsamlı bir değerlendirme sundu. Sunumunda Mevlânâ'nın evrensel mesajlarını katılımcılarla paylaşarak; insanın kendini tanıma yolculuğu, sevgi ve hoşgörü anlayışı, toplumsal barış ve huzur kavramları üzerinde durdu. Mevlânâ'nın öğretilerinin asırlar boyunca rehberlik ettiğini ve günümüzde de modern dünyada yol göstermeye devam ettiğini vurguladı.

Etkinlik, gerçekleştirilen dinleti bölümüyle sona erdi.

