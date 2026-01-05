DOLAR
Sinop'ta SAOB İlk Kongresi: Celalettin Mağdenoğlu Yeniden Başkan

Sinop Amatör Olta Balıkçıları Derneği(SAOB) ilk olağan kongresini yaparak Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonuna üye olma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:06
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:06
Kongre, sürdürülebilir balıkçılık ve federasyon üyeliği kararını öne çıkardı

Türkiye’nin en kuzeyinde yer alan ve balıkçılığın önemli geçim kaynaklarından biri olduğu Sinop’ta, amatör olta balıkçılarını bir araya getirmek amacıyla kurulan Sinop Amatör Olta Balıkçıları Derneği(SAOB), ilk olağan kongresini gerçekleştirdi.

Merkezi Sinop’un Gerze ilçesinde bulunan dernek, sürdürülebilir balıkçılık anlayışını yaygınlaştırmak ve denizlerdeki canlı popülasyonunun korunmasına katkı sağlamak üzere faaliyetlerini başlattı. Kıyıdan ve tekneden amatör olta balıkçılığı yapan vatandaşlara çatı olmayı hedefleyen dernek, geçici yönetim kurulunun katılımıyla düzenlenen kongrede Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonuna üye olma kararı aldı.

Kongrede yeniden başkanlığa seçilen dernek kurucu başkanı Celalettin Mağdenoğlu yaptığı konuşmada Sinop ilimizde tek olan ve her geçen gün büyüyerek daha da güçlenen derneğimizin, Karadeniz’in liman şehri Sinop’umuza hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki süreçte Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonuna katılarak daha da güçlü olacağız. Denizlerimizdeki canlı popülasyonunu koruyarak sürdürülebilir avcılığı en bilinçli hale getirmek istiyoruz. Aynı zamanda denizimizi ve balık avına gönül vermiş tüm arkadaşlarımızın menfaatini korumayı hedefliyoruz. Sinop ilinin tamamını temsil eden derneğimize, ilimizin tüm ilçelerinden vatandaşlarımızın üye olmasına imkan sağlıyoruz. Üyeliklerimizin her geçen gün artması, daha bilinçli avcılık anlamına gelecektir. Balık avına gönül vermiş herkesi derneğimize üye olmaya davet ediyorum. Üyelikler için sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilir, üyelik formunu talep edebilirsiniz

Kongre sonrası yapılan açıklamada, federasyon üyeliğiyle birlikte derneğin Türkiye genelinde daha etkin bir yapıya kavuşmasının hedeflendiği ve üye kayıtlarının devam ettiği vurgulandı.

Toplantının ardından dernek üyeleri ve yönetim kurulu birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

