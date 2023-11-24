Şipşak 5 dakikada çiğ köfteniz hazır! Hazır çiğ köftelerden hiçbir farkı olmayacak mükemmel tarif kapınızda
Evinizde lezzetli ve pratik çiğ köfte yapmanın yolu bulundu! Hazır çiğ köfteye benzer şipşak çiğ köfte tarifi açığa çıktı. Hem hızlı hem ekonomik bu tarif ile kolaylıkla evinizde çiğ köftenizi yapabileceksiniz.
Geleneksel Türk mutfağı lezzetlerinden birisi olan çiğ köfteyi evinizde hazırlamak artık mümkün. Muhteşem lezzetteki bu tarif ile çiğ köftenizi benzersiz olarak yapmaya hazır olun! Herkesin bayılarak yiyeceği şipşak çiğ köfte tarifi kapınıza geldi. İşte eşsiz lezzetteki çiğ köfte tarifi ve detayları...
ŞİPŞAK ÇİĞ KÖFTE MALZEMELERİ
- 1 su bardağı ölçüsünde sıcak su
- 1 şişe maden suyu
- 5 çay bardağı ölçüsünde köftelik bulgur
- 1 tane ince ince doğranmış soğan
- 4 diş doğranmış sarımsak
- 1 tane doğranmış limon
- Pul biber
- Tuz
- Kimyon
- Karabiber
- 2 yemek kaşığı ölçüsünde isot
- 2 yemek kaşığı ölçüsünde salça
- 2 tane rendelenmiş domates
ŞİPŞAK ÇİĞ KÖFTE YAPILIŞI
- Köftelik bulgurunuzu kasenin içerisine alın.
- Üzerine maden suyunu dökün. İyice köftelik bulgur ve maden suyunu karıştırın.
- Hemen ardından bir su bardağı sıcak suyu ekledikten sonra karşımınızı 10 dakika kadar dinlendirmeye bırakın.
- Köftelik bulguru dinlendirdikten sonra diğer bütün malzemeleri ayrı bir kase içersine iyice karıştırın.
- Dinlenmiş olan bulgur ile birlikte diğer karışımızını güzelce karıştırın.
- Limon kabuklarından arındırdıktan sonra ise yoğurma işleminize devam edin.
- Köfte karışımı iyice yumuşadığı zaman yarım demet ince ince doğranmış maydanozu ekleyin ve ısıtılmış olan sıvı yağınızı dökerek iyice karıştırın. Lakin bu aşamada dikkatli olun yağ sıcak olduğu için elinizi yakabilir. El yakmasının önüne geçebilmek için temiz plastik bir eldiven kullanarak, köfte karışımınızı yoğurabilirsiniz.
- Hazır hale gelmiş olan çiğ köftelik karışımlarınızı şekillendirerek güzelce servis edebilirsiniz.