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Şipşak 5 dakikada çiğ köfteniz hazır! Hazır çiğ köftelerden hiçbir farkı olmayacak mükemmel tarif kapınızda

Şipşak 5 dakikada çiğ köfteniz hazır! Hazır çiğ köftelerden hiçbir farkı olmayacak mükemmel tarif kapınızda Evinizde lezzetli ve pratik çiğ köfte yapmanın yolu bulundu! Hazır çiğ köfteye benzer şipşak çiğ köfte tarifi açığa çıktı. Hem hızlı hem ekonomik bu tarif ile kolaylıkla evinizde çiğ köftenizi yapabileceksiniz.